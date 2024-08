Donald Trumps Bitcoin-konferencetale antænder kryptomarkedet, BTC nærmer sig $70K

Tidligere præsident Donald Trumps hovedtale ved Bitcoin-konferencen i 2024 i Nashville har ansporet kryptomarkedet.

Den globale kryptomarkedsværdi er steget til $2,48 billioner, hvilket afspejler en stigning på 3,09% på kun 24 timer.

Bitcoin, den førende kryptovaluta, er på vej tættere på $70.000-mærket, som i øjeblikket er prissat til $69.403, mens Ethereum, den næststørste kryptovaluta, også har oplevet bemærkelsesværdige gevinster, hvor prisen er steget over $3.3k.

Trump stopper med at foreslå en krypto Federal Reserve

I sin meget ventede tale på Bitcoin-konferencen i 2024 dage efter sit mordforsøg, lagde Donald Trump ambitiøse planer for kryptovalutasektoren.

Trump lovede at omdanne USA til “planetens kryptohovedstad” og sikre, at den føderale regering aldrig sælger ud af sine Bitcoin-beholdninger.

Mens han foreslog at oprette en bitcoin “strategisk reserve” ved hjælp af eksisterende regeringsbeholdninger, stoppede han med at foreslå etableringen af en formel føderal reserve for digitale valutaer.

Han sagde, at hvis han blev genvalgt, ville han stoppe den føderale regering i at sælge sine nuværende Bitcoin-beholdninger og stoppe med at foreslå dannelsen af en formel føderal kryptoreserve.

For længe har vores regering overtrådt den kardinalregel, som enhver bitcoiner kan udenad: Sælg aldrig din bitcoin.

Trumps vision inkluderer at fjerne formanden for Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler, som er blevet kritiseret af kryptosamfundet for sin lovgivningsmæssige holdning til digitale aktiver.

Den tidligere præsident lovede også at oprette et “Bitcoin and crypto Presidential Advisory Council”, hvilket signalerede hans hensigt om at udvikle kryptovenlige regler.

På trods af disse dristige løfter gav Trump dog ikke specifikke detaljer om den strategiske reserves størrelse eller operationelle rammer, hvilket førte til blandede reaktioner i kryptosamfundet.

Robert F. Kennedy Jr. lovede at lancere en 4M Bitcoin-reserve

Ved at tale på samme konference foreslog den uafhængige præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. en mere konkret plan for at etablere en betydelig bitcoin-reserve. Kennedy lovede at lede USA.

Ifølge Kennedy Jr. ville statskassen erhverve 4 millioner bitcoins, begyndende med de digitale aktiver beslaglagt fra kriminelle aktiviteter.

Dette ambitiøse forslag har til formål at skabe en reserve, der kan påvirke det globale kryptolandskab markant.

På samme måde annoncerede senator Cynthia Lummis, R-Wy., sit lovforslag på konferencen, som involverer at samle en officiel amerikansk føderal reserve på 1 million bitcoins over fem år.

Denne reserve vil blive holdt i mindst 20 år med det primære mål at bruge den til at nedbringe den nationale gæld.

Især Donald Trumps, Kennedy Jr.’s og Lummis’ forslag fremhæver en voksende topartisk interesse i at udnytte kryptovaluta til at styrke det amerikanske finansielle system.

BTC-prisen nærmer sig $70.000-mærket, efterhånden som markedet vender tilbage

Efter bølgen af meddelelser og politiske løfter på Bitcoin-konferencen er Bitcoins pris steget mod $70.000.

Fra de seneste tal handles Bitcoin til $69.403,49, hvilket markerer en stigning på 2,77% i løbet af de seneste 24 timer.

Denne stigning kommer midt i et bredere markedsopsving, hvor det samlede kryptomarkedsvolumen nåede 55,6 milliarder dollars, et fald fra tidligere dage, men som stadig indikerer stærk markedsaktivitet.

Ethereum, den næststørste kryptovaluta, har også nydt godt af det positive momentum, hvor prisen er steget til $3.388,56.

Den samlede kryptomarkedsværdi er nu på 2,48 billioner dollars, hvilket afspejler en stigning på 3,09% i det seneste døgn.

Genopblomstringen i kryptopriser understreger markedets optimistiske reaktion på de højt profilerede diskussioner og forslag, der blev fremsat på Nashville-konferencen.

Samlet set har Trumps tale givet energi til kryptovalutasektoren, hvor betydelige politiske personer aktivt foreslår foranstaltninger, der kan omforme fremtiden for digitale aktiver i USA.

Da kryptomarkedet fortsætter med at reagere på denne udvikling, vil alle øjne forblive på, hvordan disse forslag udvikler sig og påvirker industrien, mindre end 100 dage efter valget.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.