Da tidligere præsident Donald Trump gør klar til en potentiel tilbagevenden til embedet i november, advarer økonom Ludovic Subran om en potentiel inflationær stigning.

Subran, cheføkonom hos Allianz, forudser, at Trumps genvalg kan få betydelige konsekvenser for den amerikanske økonomi og forværre inflationspres, som allerede er en bekymring for de finansielle markeder og politiske beslutningstagere.

Prisindekset for personlige forbrugsudgifter (PCE), et nøglemål for inflation, steg med 0,1 % for måneden og 2,5 % for året i juni, i overensstemmelse med Dow Jones estimater.

Federal Reserve-formand Jerome Powell udtrykte tilfredshed med denne inflationære fremgang under et nyligt forum i Portugal.

Subran forudser dog et bekymrende scenario, hvis Trump vender tilbage til Det Hvide Hus i 2024.

Ifølge Subran kunne Trumps politik fungere som en “tredobbelt puf” for inflation.

Økonomen forudser, at Trump kan implementere aggressive foranstaltninger såsom at deportere 7 millioner mennesker, pålægge højere toldsatser og muligvis genaktivere Plaza-aftalen, som kan devaluere den amerikanske dollar med op til 30%.

Disse handlinger, hævder Subran, kan tilføje et til to procentpoint til inflationen i 2025.

Fed vil muligvis ikke sænke renten i 2024

Subran forventer, at den amerikanske centralbank vil sænke renten med 50 basispoint inden udgangen af 2024.

Han mener dog, at Fed kan få problemer med at sænke renterne yderligere i 2025, hvis inflationen stiger igen på grund af Trumps politik. Centralbankens evne til at styre inflationen kan blive kompromitteret, hvilket potentielt underminerer dens troværdighed.

Federal Reserve er indstillet til at holde et politisk møde i denne uge, men Subran forventer ikke nogen rentenedsættelser før september.

Økonomens bekymringer understreger de potentielle udfordringer, som Fed kan stå over for med at opretholde økonomisk stabilitet, hvis Trumps administration genindfører et højt inflationspres.

Trumps genvalg er negativt for Europa

På ” Squawk Box ” var Ludovic Subran enig i, at Donald Trump kan være positiv for USA på kort sigt, men advarede om, at han vil blive negativ på mellemlang sigt “hvis der er en boom-bust”.

Derudover forventer han, at en Trump-regering vil være negativ for Europa “på dag ét”. Det er fordi han er “America First”, hvilket betyder, at andre, inklusive Europa, kommer på andenpladsen.

Republikaneren vil sandsynligvis genskabe den kinesisk-amerikanske rivalisering og “taler om at løse krigen i Ukraine på 24 timer” – hvilket alt sammen kunne forskyde markederne i Europa, tilføjede økonomen.

Bemærk, at Donald Trump allerede har udtrykt tillid til, at Kamala Harris ville være lettere at slå ved det amerikanske valg i 2024 end Joe Biden, der afsluttede sin genvalgskampagne tidligere i juli.

