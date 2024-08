EU indleder undersøgelse af 321 millioner euro tysk statsstøtte til Condor-flyselskabet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Europa-Kommissionen har iværksat en dybdegående undersøgelse af sin 2021-beslutning om at godkende 321 millioner euro i omstruktureringsstøtte fra Tyskland til flyselskabet Condor.

Dette skridt kommer efter, at EU’s Retten annullerede den oprindelige godkendelse i maj 2023 med henvisning til en utilstrækkelig vurdering fra Kommissionen af, om Tyskland modtog tilstrækkeligt vederlag for redningen.

Rettens afgørelse giver anledning til en ny undersøgelse af redningsforanstaltninger

EU-rettens afgørelse i maj omstødte Kommissionens tidligere godkendelse af statsstøtten, som var blevet anfægtet af det rivaliserende flyselskab Ryanair.

Retten fandt, at Kommissionen ikke havde foretaget en korrekt vurdering af, om Tyskland havde opnået tilstrækkelig kompensation for sin økonomiske støtte til Condor.

Denne dom har nu fået Kommissionen til at revurdere vilkårene for redningen.

Hovedfokus for den nye undersøgelse vil være at afgøre, om Condors aktionærer og gældsejere kunne have båret en større del af omstruktureringsomkostningerne, hvilket potentielt har reduceret den økonomiske byrde på den tyske regering.

Denne revurdering har til formål at sikre, at statsstøtte er berettiget og ikke fordrejer konkurrencen på markedet.

Condors svar på undersøgelsen

Som svar på undersøgelsen beskrev en talsmand for Condor Kommissionens handling som en “logisk konsekvens” af domstolens dom.

Flyselskabet udtrykte tillid til, at undersøgelsen ville bekræfte den oprindelige beslutning om at godkende omstruktureringsstøtten.

Vi er overbeviste om, at undersøgelsen snart vil være afsluttet, og at Kommissionen vil bekræfte godkendelsen af omstruktureringsstøtten.

2021-redningen var afgørende for Condor, som stod over for betydelige økonomiske vanskeligheder forværret af COVID-19-pandemien.

Omstruktureringsstøtten havde til formål at støtte luftfartsselskabets genopretning og opretholde dets drift, sikre arbejdspladser og forbindelser på det tyske luftfartsmarked.

Hvad betyder det for luftfartsindustrien?

Resultatet af Kommissionens undersøgelse kan få betydelige konsekvenser for Condor og den bredere luftfartsindustri.

Hvis undersøgelsen konkluderer, at statsstøtten ikke var berettiget, kan Condor blive pålagt at tilbagebetale midlerne, hvilket kan bringe dets finansielle stabilitet i fare.

Omvendt vil en bekræftelse af støttens godkendelse give Condor den nødvendige støtte til at fortsætte sin genopretning.

Ryanair, som har været en højrøstet kritiker af statsstøtte til flyselskaber, vil sandsynligvis overvåge undersøgelsen nøje.

Lavprisselskabet har konsekvent hævdet, at sådanne subsidier fordrejer konkurrencen og giver urimelige fordele til visse luftfartsselskaber.

Kommissionens beslutning vil også blive overvåget nøje af andre EU-medlemsstater og luftfartsselskaber, da den kan danne præcedens for fremtidige statsstøttegodkendelser og det nødvendige kontrolniveau for at vurdere sådanne foranstaltninger.

