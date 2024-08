Fitch opgraderer Pakistans kreditvurdering til ‘CCC+’

Fitch Ratings opgraderede mandag den langsigtede udenlandsk valutaudsteders standardvurdering (IDR) for Pakistan til “CCC+”. Kreditvurderingsbureauet havde opgraderet det sydasiatiske land fra “CCC-” til “CCC” i juli 2023.

Fitch tilskrev sine beslutninger for at øge sikkerheden for, at ekstern finansiering vil forblive tilgængelig efter Pakistans aftale på personaleniveau med IMF om en ” ny 37-måneders 7,0 milliarder dollars udvidet fondsfacilitet “.

Pakistan har genopbygget valutareserverne og indsnævret sine finanspolitiske underskud – og yderligere forbedringer forventes fremadrettet, tilføjede agenturet.

Ratingopgraderingen er væsentlig for Pakistan, da den har tendens til at tiltrække udenlandske investeringer, ifølge Saad Hanif fra Ismail Iqbal Securities, der forventer, at udviklingen vil “forbedre FDI og varme pengestrømme ind i landet”.

Pakistan skal sikre sig finansiering fra allierede

Fitch forventer, at bestyrelsen for Den Internationale Valutafond godkender programmet på 7,0 milliarder dollar inden udgangen af næste måned.

Denne godkendelse er betinget af, at Pakistan sikrer nye finansieringsforsikringer til en værdi af op til 5,0 milliarder dollars i løbet af EFF fra dets bilaterale partnere, herunder Kina, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

Men Pakistan vil sandsynligvis opfylde denne forudsætning i betragtning af, at det har en historie med at vinde støtte fra disse lande og “betydelige politiske tiltag i det seneste budget for finansåret 202”, hævdede kreditvurderingsbureauet mandag.

Bemærk, at Pakistan hævede skatter og forsyningspriser for at fuldføre sin ni-måneders standby-aftale med IMF i april. Det slog også ned på det sorte marked for at “eliminere kløften mellem interbank- og parallelmarkedets valutakurser”.

Fitch-opgraderingen indikerer et positivt skift i Pakistans økonomi og er også konstruktiv for den bredere sydasiatiske region, der har oplevet langsommere vækst i løbet af de sidste to år.

Pakistan har forbedret sine valutareserver

Fitch forventer, at Pakistans betalingsbalanceunderskud vil forblive relativt begrænset i regnskabsåret 2025 på omkring 4,0 milliarder dollars eller 1 % af BNP. Det er et fald fra over 17 milliarder dollars i FY22.

Landets valutareserver, selvom de stadig er lave, er kommet sig meningsfuldt i de seneste år, tilføjede kreditvurderingsbureauet.

Vi anslår, at de officielle bruttoreserver, inklusive guld, steg til over 15 milliarder dollars i juni 2024, fra næsten 10 milliarder dollars ved udgangen af juni 2023, og vi forventer, at de vil stige til næsten 22 milliarder dollars inden FYE26, tæt på deres 2021-top.

Fitch citerede også den seneste politiske og juridiske udvikling for at konkludere, at tidligere premierminister Imran Khan forbliver populær på trods af at han har været i fængsel siden maj 2023.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.