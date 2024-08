Heinekens værdiforringelse på 874 mio. EUR på kinesiske investeringer udløser nettotab på 95 mio. EUR i 1. halvår

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Heineken meddelte mandag, at det har taget et betydeligt nedskrivningsgebyr på €874 mio. på sin investering i Kinas største brygger, China Resources.

Dette skridt kommer som følge af en svækket forbrugerefterspørgsel i Kina, hvilket har påvirket China Resources aktiekurs negativt.

Nedskrivningen har haft en betydelig indflydelse på Heinekens økonomiske resultater for første halvår.

Heinekens overskud på 1,1 mia. EUR i første halvår sidste år

Nedskrivningen har ført til et nettotab på €95 millioner for Heineken i første halvår af 2024, en skarp kontrast til det €1,1 milliarder overskud, som selskabet rapporterede i samme periode sidste år.

Dette betydelige skift understreger de udfordringer, som Heineken står over for på det kinesiske marked, et nøgleområde i dets globale aktiviteter.

Forbrugernes efterspørgsel og makroøkonomiske bekymringer

Heineken tilskrev behovet for at nedskrive værdien af sin 40%-andel i China Resources til et bemærkelsesværdigt fald i sidstnævntes aktiekurs.

Det hollandske bryggeri indikerede, at dette fald kan afspejle bredere bekymringer om det makroøkonomiske miljø i Kina og dets indvirkning på forbrugernes forbrug.

Denne forklaring tyder på, at eksterne økonomiske faktorer, snarere end virksomhedsspecifikke forhold, driver værdiforringelsen.

Væksten i ølsalget lever ikke op til forventningerne

På trods af værdiforringelsen og nettotabet rapporterede Heineken, at den solgte mængde øl steg med 2,1% på organisk basis i årets første seks måneder.

Denne vækst faldt dog under den stigning på 3,4 %, som analytikere havde forudsagt, primært på grund af dårlige vejrforhold i Europa.

Denne mangel fremhæver kompleksiteten og udfordringerne ved at operere på forskellige globale markeder.

Heinekens seneste økonomiske resultater og den betydelige nedskrivning af dets kinesiske investering understreger den fortsatte volatilitet og usikkerhed på de internationale markeder.

Efterhånden som virksomheden navigerer i disse udfordringer, bliver den nødt til at tilpasse sine strategier for bedre at tilpasse sig det skiftende økonomiske landskab og forbrugeradfærdsmønstre.

