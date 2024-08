Kobberpriserne falder med 0,7 % på grund af svag kinesisk efterspørgsel og stigende lagre

Kobberpriserne har oplevet et fald på London Metal Exchange (LME), faldende med 0,7% til $9.045 pr. ton fra kl. 11:06 GMT. Dette fald repræsenterer et fald på 18 % fra det rekordhøje niveau, der blev nået i slutningen af maj, hvilket understreger den fortsatte volatilitet på metalmarkedet.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Det aktuelle fald i kobberpriserne afspejler en bredere tendens påvirket af øgede lagre og svag efterspørgsel fra større forbrugere.

Kobberlagrene på LME er steget, mere end fordoblet til 239.100 tons siden begyndelsen af juni.

Denne kraftige stigning i lagrene fremhæver et betydeligt udbudsoverskud. Tendensen afspejles på Shanghai Futures Exchange, hvor lagrene er steget cirka ti gange i år, selvom de for nylig trak sig tilbage til et lavpunkt i to måneder på 301.203 tons.

Overskuddet i kobberforsyninger presser priserne nedad, hvilket bidrager til den nuværende markedsustabilitet.

På trods af det seneste prisfald er kobber fortsat afgørende for den globale energiomstilling på grund af dets høje ledningsevne og omfattende brug i elektriske kabler.

State Grid Corporation of China, en stor kobberforbruger, har begået et rekordstort forbrug på 600 milliarder yuan i år. Denne investering understreger kobbers kritiske rolle i skiftet mod vedvarende energi og udvikling af infrastruktur, som kan give langsigtet støtte til kobberpriserne.

Centralbankpolitikker og kobberpriser

Copy link to section

Markedets stemning over for kobber og andre metaller er stærkt påvirket af centralbankpolitikker.

I denne uge følger metalmarkedet skarpt med i rentediskussionerne fra tre centralbanker.

Federal Reserve forventes at holde renten uændret onsdag, hvor markedsforventningerne skifter mod en potentiel nedsættelse på 25 basispunkter i september.

Dette skift er drevet af blødere amerikanske jobdata, aftagende inflation og dueagtige kommentarer fra Fed-embedsmænd.

Lavere låneomkostninger kan stimulere produktionsaktiviteter og potentielt øge efterspørgslen efter metaller over tid.

Unionens aktioner i Chile påvirker priserne

Copy link to section

Kobberpriserne oplevede et kort opsving efter nyheder om, at fagforeningen ved Escondida-minen i Chile – verdens største kobbermine – opfordrede sine medlemmer til at afvise et endeligt kontrakttilbud fra virksomheden, hvilket øgede muligheden for en strejke.

Arbejdskonflikter ved større minedrift kan i væsentlig grad forstyrre forsyningskæderne og forårsage prisudsving på det globale marked.

LME rapporterede blandet ydeevne for andre uædle metaller.

Blypriserne steg med 0,6 % til 2.080 USD pr. ton, mens zink oplevede et lille fald på 0,1 % og faldt til 2.666,5 USD pr. ton.

Tinpriserne steg med 0,4% til $29.695 per ton, og nikkel steg med 0,4% til $15.860 per ton. Aluminium oplevede et fald, faldende 1% til $2.265 pr. ton.

Den fremtidige bane for kobberpriser og det bredere metalmarked vil afhænge af lagerniveauer, efterspørgsel fra nøglesektorer som energi og fremstilling, og makroøkonomiske faktorer, herunder centralbankpolitikker og globale økonomiske forhold.

Mens nuværende lageroverskud og usikker efterspørgsel presser priserne nedad, kan den igangværende energiomstilling og potentielle forsyningsafbrydelser fra arbejdskonflikter give mellemlang til lang sigt støtte til kobberpriserne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.