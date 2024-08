Maduro valgte Venezuelas præsident for tredje periode, selv som opposition, internationale regeringer bestrider resultatet

Venezuelas autoritære leder Nicolas Maduro blev annonceret som præsidentvalgt for landet for en tredje periode i træk i et stærkt ladet valg, selv om oppositionen anfægtede valgresultatet med påstand om uredelighed.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Elvis Amoroso, leder af det nationale valgråd, meddelte, at Maduro havde sikret sig 51 % af stemmerne, sammenlignet med oppositionskandidaten – den 74-årige tidligere diplomat Edmundo Gonzalez – som blev rapporteret at have sikret sig 44 % af stemmerne.

Rådet har dog endnu ikke frigivet de detaljerede tal fra hver af de 30.000 valglokaler over hele landet, og lover at gøre det i de “kommende timer”.

Resultaterne annonceret af det nationale valgråd har modsagt adskillige exit meningsmålinger, der havde indikeret en sejr for González.

Oppositionen udfordrer valgresultaterne

Copy link to section

Oppositionen, repræsenteret af González og hovedoppositionslederen Maria Corina Machado, som fik forbud mod at stille op til posten, hævder at have stemmetal fra cirka 40 % af stemmeurnerne, hvilket viser en overvældende sejrsmargin for González.

Machado sagde tidligt mandag, at Gonzalez havde vundet 70 % af stemmerne i konkurrencen.

Uafhængige og selvstændige virksomheder leverede overbevisende resultater i løbet af dagen. Hurtige optællinger viste historisk deltagelse, stigende time for time. Vi har stemmetal fra over 40 % af stemmeurnerne, som alle matcher det nationale valgråds data. Disse oplysninger bekræfter, at Edmundo Gonzalez opnåede 70 % af stemmerne, mens Nicolas Maduro fik 30 %.

González sagde: “Venezuelanerne og hele verden ved, hvad der skete.”

USA og andre amerikanske lande stiller spørgsmålstegn ved resultaterne

Copy link to section

USA’s udenrigsminister Antony Blinken udtrykte “alvorlige bekymringer” over valgresultaterne, idet de udtalte, at de ikke afspejlede det venezuelanske folks vilje eller stemmer.

Da han talte i Tokyo, sagde Blinken,

Det er afgørende, at hver stemme tælles retfærdigt og gennemsigtigt, at valgmyndighederne straks deler information med oppositionen og uafhængige observatører uden forsinkelse, og at valgmyndighederne offentliggør stemmeoversigten. Det internationale samfund følger dette meget nøje og vil reagere i overensstemmelse hermed.

Brian A. Nichols, USA’s assisterende udenrigsminister for anliggender på den vestlige halvkugle, gentog disse følelser og fremhævede behovet for gennemsigtighed og adgang for alle politiske partier og civilsamfundet i processen med afstemningstabulering.

Chiles præsident Gabriel Boric Font opfordrede også til en gennemsigtig og rettidig levering af valgresultater og understregede, at det internationale samfund ville acceptere intet mindre.

“Argentina vil ikke anerkende endnu et bedrageri og håber, at de væbnede styrker denne gang vil forsvare demokratiet og den folkelige vilje,” sagde den argentinske præsident Javier Milei.

Ledere fra Guatemala, Uruguay, Peru og Costa Rica satte også spørgsmålstegn ved resultaterne, mens Cuba, Bolivia og Honduras hilste resultatet velkommen.

Økonomisk og social baggrund for valget

Copy link to section

Venezuela har stået over for et økonomisk sammenbrud i løbet af det sidste årti, der har tvunget omkring 7,7 millioner eller næsten en tredjedel af landets befolkning til at forlade landet for at arbejde udenfor.

Siden 2014 er produktionen faldet med 70 %, mere end det dobbelte af det hit, USA led under den store depression.

I 2022 beskrev IMF Venezuelas uorden som “det største enkeltstående økonomiske sammenbrud for et ikke-konfliktland i et halvt århundrede”.

Mens kritikere har tilskrevet landets situation korruption, giver Maduro skylden for alvorlige amerikansk-ledede sanktioner, som yderligere har skadet Venezuelas olieindustri og forværret den økonomiske krise.

På trods af at have de største påviste oliereserver globalt, er Venezuelas olieproduktion styrtdykket fra 3,6 millioner tønder om dagen i slutningen af 1990’erne til under 1 million bpd på grund af sanktioner og dårlig forvaltning.

Fald i oliesalget har bidraget til hyperinflation, som nåede over 1 million procent i 2018, hvilket forårsagede alvorlig mangel på basisvarer og drev masseudvandring.

En oppositionssejr blev undersøgt for potentielt at afslutte 25 års socialistisk styre og indlede betydelige ændringer i landets regeringsførelse og økonomiske politik.

Det forventedes at reducere afhængigheden af olie, adressere ineffektivitet i oliesektoren og bruge ethvert provenu til at betale gæld.

Resultater efterlader Venezuela på kant

Copy link to section

Forsinkelsen i offentliggørelsen af de endelige resultater, som kom seks timer efter, at valgstederne skulle lukke, indikerede interne debatter i regeringen om, hvordan de skulle fortsætte.

Oppositionsrepræsentanter hævdede, at tal indsamlet fra kampagnerepræsentanter ved 30 % af afstemningscentrene viste, at González førte Maduro med en betydelig margin.

Det nationale valgråds modvilje mod at offentliggøre de detaljerede resultater har ført til skepsis og rejst spørgsmål om valgets integritet.

Oppositionens mulighed for at verificere resultaterne hæmmes dog af manglen på officielle data fra valglokalerne.

Begivenhedsforløbet ligner uhyggeligt det sidste valg, hvor også Maduro blev anklaget for at manipulere valget til hans fordel, hvilket førte til oppositionens boykot af resultatet.

Efterhånden som situationen udvikler sig, vil opgøret mellem oppositionen og regeringen afgøre, om Venezuela går væk fra et-partistyre.

Det internationale samfunds reaktion og det nationale valgråds handlinger i de kommende dage vil være afgørende for udformningen af landets politiske fremtid.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.