OpenAIs SearchGPT er klar til at udfordre Googles dominans: Skal investorer være bekymrede?

OpenAI annoncerede for nylig, at det vil lancere sin egen søgeplatform kaldet SearchGPT. Platformen ligner, hvad Google allerede tilbyder, men den kommer med små forbedringer, der kan være skadelige for Googles forretning.

Platformen ligner og fungerer som ChatGPT. Når du stiller et spørgsmål, søger den information fra nettet og præsenterer den for dig. Du kan derefter interagere med søgeresultatet for at få dit ønskede svar.

OpenAI hævder selv, at deres produkt løser problemet med ineffektive søgninger på Google.

Det kan kræve en stor indsats at få svar på nettet, og det kræver ofte flere forsøg for at få relevante resultater. Vi mener, at ved at forbedre vores modellers samtaleevne med realtidsinformation fra nettet, kan det være hurtigere og nemmere at finde det, du leder efter. OpenAI

SearchGPT: Et skridt foran Google

For at indse, hvorfor SearchGPT er en trussel mod Google, skal du forstå, hvordan begge dele fungerer.

Google, i det mindste nu, viser dig alle de relevante links som svar på dine forespørgsler. SearchGPT tager det dog et skridt videre.

Først søger den efter alle relevante oplysninger som svar på din forespørgsel. Når den først har fundet den, viser den ikke kun de mest relevante resultater, men forklarer dem også.

Forklaringsdelen er vigtig, fordi den gives som direkte svar på din forespørgsel. Kort sagt giver SearchGPT dig de relevante resultater, mens du besvarer dit spørgsmål. Med Google skal du selv finde svaret.

Hvad mere er, hvis du ikke forstår svaret på en forespørgsel, eller hvis du tror, du kan tilføje mere kontekst og få bedre resultater, kan du begynde at tilføje opfølgende oplysninger eller spørgsmål.

På denne måde bliver den eksisterende søgning optimeret, frem for at du skal starte forfra.

Det er endnu ikke klart, om den nye platform vil løbe ind i regulatoriske problemer. Faktisk vil Google selv allerede have studeret SearchGPT for at se, om det kan bremse platformens fremskridt.

Et argument kan fremføres, at ved at give forklaringer sammen med søgeresultater, reducerer OpenAI den trafik, der ellers ville gå til hjemmesiden, der giver de relevante svar.

Kort sagt, da brugeren nyder godt af en forbedret søgeoplevelse, får hjemmesider, bloggere og andre indholdsskabere, der bruger timer på at lave det indhold, ikke noget til gengæld.

Bør investorerne være bekymrede?

Historien er fuld af virksomheder, der engang var uerstattelige giganter i deres niche, blev fuldstændig udslettet af nyere teknologi. Man kan ikke forvente, at Google ender som en af disse virksomheder, fordi det er meget mere end blot en søgemaskine.

Søgning er dog stadig en vigtig kilde til indtægter, og mere end halvdelen af indtægterne kommer direkte fra Google-søgning. Hvis den omsætning falder, vil det ikke gøre virksomheden færdig, men investorerne kan få en uhøflig opvågning. Det ville derfor være i deres interesse at holde et vågent øje med SearchGPT-udviklingen.

