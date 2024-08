Pakistan er fast i Kinas gældsfælde, da minister tigger om omlægning af energigæld

Pakistan, et økonomisk udfordret land, befinder sig viklet ind i det usikre net af gæld. Med et gældsforhold på 71 % i forhold til BNP er Pakistans økonomi ret skrøbelig. Landet forsøger i øjeblikket at finde ud af en måde at håndtere sin energigæld på.

Denne gæld blev oprindeligt taget fra kineserne til udviklingen af ‘China Pakistan Economic Corridor (CPEC)’. Som premierminister Shahbaz Sharif accepterede på World Economic Forum, er denne gældsfælde nu blevet Pakistans “dødsfælde”.

Konsekvente bestræbelser fra embedsmændene på at omlægge lån har kun ført til at udskyde det uundgåelige. Forsøger Pakistan at undslippe det uundgåelige?

I en nylig udvikling besøger Pakistans føderale finansminister, Mohammad Aurangzeb, Kina på et tre-dages besøg for at anmode om omlægning af 15 milliarder dollars energilån. Landet er desperat efter at sparke dåsen længere nede ad vejen.

Finansministeriet afslørede planer om at danne en fælles arbejdsgruppe mellem Pakistan og Kina for at strømline processen med omlægning.

Samtalerne vil ikke kun være begrænset til bekymringer vedrørende Kinas cirkulære energigæld på 500 milliarder PKR, men vil også dække de nuværende initiativer og fremskridt på CPEC og andre fælles projekter.

En krig mod uafhængige kraftproducenter derhjemme

Kina ejer nogle af de kraftværker, der i øjeblikket opererer i Pakistan. Disse kraftværker blev sat under forhold, der nu skader Pakistan. Kapacitetsbetalingerne, som betales til elværksejere, når regeringen ikke tager elektricitet fra dem, er blevet en kontrovers på det seneste.

Dr. Gohar Ejaz, tidligere midlertidig handelsminister, har udtalt, at Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) vil indgive en formel andragende for at anfægte aftalerne med Independent Power Producers (IPP) i højesteret.

Mens han delte data fra NEPRA, skrev Dr. Ejaz på X.

I'm sharing data from NEPRA for Jan 24 to March 24 showing a capacity payment of 150 billion PKR per month. Please note how this amount is distributed to various IPPs, with half running below 10% capacity. Four power plants are receiving 1000 crores per month each with #zero… pic.twitter.com/Kui3CiFAw4 — Dr Gohar Ejaz (@Gohar_Ejaz1) July 20, 2024

Dr. Ejaz advarede om, at Pakistan skal bryde ud af cyklussen med at gentage de samme fejl igen for at gøre det lettere for en niche af investorer at profitere uden at bidrage.

“Denne udnyttelse skal afsluttes,” konkluderede han.

Er der en vej ud?

Kompleksiteten i Pakistans nuværende gældssituation afslører den skarpe virkelighed: Selvom denne forargelse vil skabe støj på hjemmemarkedet, vil den sandsynligvis mislykkes i at ryste Kinas beslutsomhed.

Denne holdning kan presse lokale enheder til at acceptere offentlige følelser, men vil møde forhindringer i tilfælde af kinesisk-støttede IPP’er. Det store spørgsmål er: Har Pakistan tilstrækkelig indflydelse til at genforhandle aftaler med Kina?

Muligvis ikke.

Afskærmet af internationale aftaler og suveræne garantier er disse kontrakter svære at annullere gennem en bekendtgørelse.

Selvom Højesteret nemt kan annullere disse kontrakter, vil det være svært at håndtere konsekvenserne, hvis sagen går til internationale domstole. Dette betyder grundlæggende, at uanset hvor meget Pakistan larmer, behøver Kina ikke at rokke sig.

Situationen er alarmerende og viser, hvor slem en gældsfælde Pakistan er i. Landet underskrev for nylig en personaleaftale med IMF om yderligere bistand, men virksomheden ser ud til at synke dybere og dybere, efterhånden som disse lån bliver umulige at betale tilbage.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.