Philips CEO afslører strategi for vækst efter forlig

Roy Jakobs – administrerende direktør for Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA) tilskriver styrke i sit firmas andet finansielle kvartal delvist til en amerikansk forlig.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Det multinationale konglomerat indvilligede for nylig i at betale 1,1 milliarder dollars for at afgøre en retssag relateret til dets defekte søvnapnø-anordninger for at fjerne overhænget og genfokusere fuldt ud på vores innovationer, sagde han til CNBC i et interview i dag.

Philips er forpligtet til også at håndtere lignende retssager uden for USA, tilføjede Jakobs. Philips-aktien er steget lidt over 10% i skrivende stund mandag.

Philips har store tilbud i pipelinen

Copy link to section

Philips rapporterede her til morgen en bedre indtjening end forventet for sit andet kvartal.

Selvom virksomheden med base i Amsterdam, Holland endnu ikke er kommet forbi DOJ-undersøgelsen, forventer den fortsat en stigning på op til 5,0 % i sammenligneligt salg i år på momentumopbygning på tværs af alle dets forretningsenheder.

PHIA forventes snart at lukke store handler i både Nordamerika og Europa, som sandsynligvis vil drive styrke i den bagerste halvdel af 2024, ifølge CEO Roy Jakobs.

Den administrerende direktør hyldede Kina som et “fundamentalt attraktivt vækstmarked” for Philips trods svaghed i 2. kvartal. I Europa oplevede virksomheden en mere markant fremgang på forbrugersiden, end den gjorde på sundhedsområdet, tilføjede han.

Jakobs er fortsat positiv over for, hvad fremtiden bringer for Philips, også fordi der er “nyt momentum på vej” på vækstmarkederne som Indonesien og Mellemøsten, mens Nordamerika fortsat er det stærke marked for hans virksomheds sundhedsforretning.

Philips forventer bedring i Kina

Copy link to section

Philips administrerende direktør Roy Jakobs er overbevist om, at Kina vil forbedre sig fremad, efterhånden som virksomheden fortsætter med at bringe sine innovationer på markedet. PHIA har været aktiv i Kina i omkring 100 år.

Den administrerende direktør er fortsat optimistisk, da PHIA er “meget godt positioneret til at fange muligheder” i Nordamerika, sagde han på ” Squawk Box Europe ” mandag.

Philips har omstruktureret siden 2022 – et skridt, der vil reducere dets globale medarbejderantal med 13 % (10.000 job). Alt i alt er det forpligtet til at skære omkring €195 millioner ($211) millioner i omkostninger.

På vej ind i indtjeningsrapporten havde Wall Street en konsensus “hold”-rating på Philips-aktien. Analytikere ser PHIA som rimeligt værdsat til $28,53, hvilket signalerer potentiale for yderligere 10% gevinst herfra.

Du kan læse den fulde kvartalsvise udgivelse af Koninklijke Philips NV på dette link.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.