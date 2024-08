Bill Ackman sigter mod 2 milliarder dollars i Pershing Square-børsnotering, hvilket vil reducere det oprindelige mål på 25 milliarder dollars

Milliardær-hedgefondsforvalteren Bill Ackmans nye venture, Pershing Square USA, satser på at rejse op til 2 milliarder dollars i dets kommende børsnotering (IPO).

Dette markerer en betydelig reduktion fra fondens oprindelige $25 milliarder mål, hvilket ville have positioneret den som en af de største børsnoteringer i historien.

Det reviderede mål afspejler et mere beskedent, men stadig betydeligt tilbud, hvilket understreger et strategisk skift på grund af den lukkede fonds unikke struktur, som traditionelt giver mindre investorbegejstring.

Oprindeligt forestillede Ackman sig Pershing Square USA som en game-changer i IPO-landskabet, med prognoser om at rejse op til $25 milliarder.

Men i erkendelse af udfordringerne forbundet med fondens lukkede struktur, som begrænser investorernes likviditet, rekalibrerede Ackman sine forventninger.

Den nye plan indebærer salg af op til 40 millioner aktier til $50 hver, med den forventede samlede forhøjelse nu mellem $2,5 milliarder og $4 milliarder.

Selvom denne justering bringer børsnoteringen tilbage til en mere overskuelig skala, er den stadig et af årets mest bemærkelsesværdige tilbud.

Investorinteresse og bekymringer

New York Stock Exchange annoncerede en forsinkelse i fondens debut, selvom årsagerne til denne udsættelse ikke var specificeret.

På trods af dette er interessen fra fremtrædende investorer fortsat stor.

Bemærkelsesværdige enheder som Baupost Group, Putnam og Teachers Retirement System of Texas har allerede afgivet betydelige ordrer til børsnoteringen, hvilket afspejler tilliden til Ackmans omdømme og fondens potentiale.

I sit brev til aktionærerne anerkendte Ackman følsomheden omkring børsnoteringens størrelse og udtrykte forsigtig optimisme om det reviderede mål.

Fondens struktur og fokus

Den lukkede fondsstruktur, mens den understøtter langsigtede investeringsstrategier, begrænser likviditeten, da investorer kun kan gå ud ved at sælge deres aktier til andre.

Dette aspekt af fonden har skabt nogle investorbekymringer, især med hensyn til hastigheden af kapitaludbredelse og styring af investeringer.

Siden starten har Pershing Square Holdings, Ackmans årti gamle fond, der leverer permanent kapital, leveret et afkast på 6,4 %.

I løbet af de seneste 20 år har Ackmans hedgefond opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 16,5 %, hvilket har overgået S&P 500 med 9,3 procentpoint om året.

Havde Pershing Square USA eksisteret i sin nuværende form, ville det have returneret 19,4% årligt med et afkast på 31% over de sidste 6,5 år, ifølge Ackmans reklamemateriale.

Pershing Square USA planlægger at koncentrere investeringer i 12 til 15 large-cap, investment grade, cashflow-positive virksomheder i Nordamerika.

Denne strategi stemmer overens med Ackmans etablerede tilgang til at foretage koncentrerede investeringer med høje indsatser. Fonden sigter mod at notere sig på New York Stock Exchange under ticker-symbolet “PSUS”.

Ackmans offentlige persona og indflydelse, især gennem den sociale medieplatform X (tidligere Twitter), har styrket hans bestræbelser på at tiltrække detailinvestorer.

Hans nylige højprofilerede kampagne mod Harvard University over forskellige emner viste hans vilje til at udnytte sin platform til en bredere effekt.

På trods af hans omfattende rækkevidde og fondens strategiske fordele, er der stadig bekymringer om den lukkede struktur og investeringstilgang blandt potentielle investorer.

Efterhånden som børsnoteringen skrider frem, vil Ackmans evne til at imødegå disse bekymringer være afgørende for dens ultimative succes.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.