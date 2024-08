Mexicos BNP-vækst i 2. kvartal falder til 0,2 %, og lever ikke op til forventningerne på grund af sektorudfordringer

Mexicos økonomi voksede beskedent i andet kvartal af 2024, men levede ikke op til markedets forventninger. Ifølge Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) voksede landets BNP med 0,2 % i forhold til det foregående kvartal, ned fra den 0,3 % vækstrate, der blev set i første kvartal.

Sektoren for primære aktiviteter oplevede et markant fald, hvor produktionen faldt med 1,7 % i andet kvartal, en skarp kontrast til stigningen på 1,7 % i første kvartal.

Denne nedgang påvirkede den samlede BNP-vækst markant, hvilket understregede volatiliteten og udfordringerne inden for Mexicos landbrugs- og naturressourcesektorer.

Tertiære aktiviteter, som omfatter tjenester og detailhandel, viste en lavere vækstrate på 0,3 % i andet kvartal, et fald fra 0,6 % i det foregående kvartal.

Decelerationen i denne sektor, som er en afgørende drivkraft for den mexicanske økonomi, vækker bekymringer om forbrugerforbrug og forretningsservice midt i en bredere økonomisk usikkerhed.

I en mere positiv udvikling steg de sekundære aktiviteter, herunder fremstilling og byggeri, med 0,3 % i andet kvartal.

Dette opsving følger efter to kvartaler i træk med fald (-0,5%) og tyder på en vis modstandsdygtighed i Mexicos industrielle base på trods af den generelle økonomiske afmatning.

På trods af den kvartalsvise afmatning steg Mexicos BNP med 2,2 % år-til-år i andet kvartal af 2024.

Denne vækst indikerer en grad af modstandsdygtighed og fremhæver potentialet for genopretning i lyset af igangværende økonomiske udfordringer.

Muligheder for vækst

Mexicos økonomiske udsigter er påvirket af flere eksterne og interne faktorer.

Eksternt udgør økonomisk usikkerhed hos vigtige handelspartnere som USA og global økonomisk volatilitet, der påvirker investeringsstrømmene, betydelige risici. Indenlandsk kan udfordringer såsom utilstrækkelig infrastruktur, politisk ustabilitet og indvirkningen af høj inflation og stigende renter på forbrugernes forbrug og investeringer påvirke BNP-resultatet.

Mexicos BNP-vækst har varieret i forhold til andre latinamerikanske lande i de seneste år.

Mens nogle nationer i regionen, som Chile, Colombia og Peru, har haft mere konsekvent og langsigtet økonomisk vækst på grund af faktorer som økonomisk diversificering og gunstige investeringspolitikker, har Mexico stået over for betydelige forhindringer.

Disse omfatter stor afhængighed af specifikke sektorer, volatilitet i oliepriserne og strukturelle udfordringer, der har hindret dets økonomiske resultater.

Mexicos BNP-vækst i andet kvartal af 2024 fremhæver den blandede præstation på tværs af forskellige økonomiske sektorer. Mens sekundære aktiviteter viser lovende med et opsving, understreger de betydelige nedskæringer i primære aktiviteter og langsommere vækst i tertiære aktiviteter behovet for strategiske tiltag for at sikre bæredygtig vækst.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.