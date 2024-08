NEAR Protocol ser over 300.000 USD i lange likvidationer, da prisen falder

NEAR Protocol (NEAR) har stået over for et kraftigt fald, og er faldet 3 % i de seneste 24 timer og over 11 % i den seneste uge. Denne nedtur kommer midt i bredere tab på kryptovalutamarkedet, og sletter de gevinster, der fulgte Donald Trumps tale ved Bitcoin 2024.

Markedets bearish trend har ført til betydelige likvidationer, hvilket især har påvirket lange positioner.

I øjeblikket handler NEAR omkring $5,23, og svæver i nærheden af det psykologisk kritiske $5-mærke.

Tyre kæmper for at afværge bjørnene, da data fra Coinglass indikerer, at bullish væddemål på NEAR har set over $313.000 likvideret alene i de sidste 24 timer.

Samlede likvidationer for NEAR-handlere har oversteget $352.000, hvor kun $39.000 står for korte positioner.

Denne tendens stemmer overens med det bredere cryptocurrency-marked, som har været vidne til over $134 millioner i likvidationer, med longs lider mest på over $109 millioner. Shorts har set omkring $25 millioner i positioner likvideret, hvilket fremhæver markedets nuværende volatilitet.

NEAR Protocol og det decentraliserede AI-marked

På trods af de seneste fald, fortsætter NEAR Protocol med at tiltrække interesse, især på de decentraliserede AI- og Web3-markeder. NEAR er en proof-of-stake Layer-1 blockchain designet til at understøtte decentraliserede applikationer (dApps), hvilket gør den til et fokuspunkt for investorer, der ønsker at udnytte disse innovative sektorer.

En indikator for denne voksende interesse er digital asset manager Grayscales nylige lancering af en AI-fond, der inkluderer NEAR Protocol blandt sine første aktiver.

Grayscale Decentralized AI Fund er rettet mod akkrediterede investorer, der søger eksponering for native tokens fra førende decentraliserede AI-protokoller.

Ved siden af NEAR har fonden tokens som Filecoin, Render, Livepeer og Bittensor.

Grayscale har også introduceret NEAR Trust, et investeringsprodukt, der giver eksklusive muligheder for at investere i NEAR, hvilket understreger protokollens potentiale for fremtidig vækst og adoption.

Hvad er det næste for NEAR-pris?

Kryptovalutamarkedet så ud til at være klar til et breakout tidligere på ugen, da Bitcoin steg til $70.000-mærket efter Bitcoin 2024-konferencen. Frygten for et potentielt BTC-salg fra den amerikanske regering har dog ført til et markedstilbagetog, hvor altcoins som NEAR falder tilbage til vigtige støtteniveauer.

I øjeblikket handler NEAR ved en kritisk tærskel. Tekniske indikatorer tyder på, at bjørne kan fortsætte med at udøve pres, hvilket kan føre til yderligere fald. Ikke desto mindre forbliver de langsigtede udsigter for NEAR lovende på grund af dets strategiske positionering på de decentraliserede AI- og Web3-markeder.

NEAR price chart. Source: TradingView

Det relative styrkeindeks og de glidende gennemsnitlige konvergensdivergensindikatorer på det daglige diagram favoriserer begge sælgere på kort sigt. Nøgleprisen at se er $5,00 og $4,41.

Men hvis tyre forbliver over $5,00, kan et rebound ud over den primære forhindring omkring $6,46 give dem mulighed for at målrette årets top til $9,00.