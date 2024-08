Southwest Airlines’ træk for at afslutte åben-sædet et strategisk geni eller en fejltagelse?

“Southwest var det eneste tilbageværende flyselskab, der ikke straffede min familie økonomisk, da vi ville sidde ved siden af vores små børn uden at betale $35-50 ekstra per fly,” skrev Emily Porter, en læge baseret i Austin, Texas på ‘X’ kort efter at flyselskaberne meddelte, at de gjorde op med sin model med åbne sæder.

Gratis poser vil være på hakkesten næste, og de vil være lige så dårlige som amerikanske.

Drew Ayling, en softwareingeniør hos Ford Motor Company beskrev flytningen som noget, der simpelthen ikke “føltes rigtigt”, mens TJ Moe, en tidligere amerikansk fodboldspiller, kaldte flytningen en “forfærdelig, forfærdelig beslutning”.

“Sydvest har været min foretrukne flyselskab hele mit liv på grund af de åbne siddepladser,” sagde han på ‘X’.

Porter, Ayling og Moe er kun nogle få blandt mange flyvere, der har været højtråbende om deres skuffelse over flyselskabets beslutning om at stoppe praksis med åbne siddepladser – dets kendetegn i over 50 år en del af dets “moderniserings”-bestræbelser, men endnu vigtigere for generering af yderligere indtægter.

Da flyselskabet annoncerede flytningen sidste torsdag, delte flyselskabet, at undersøgelser, det udførte, viste, at 80 % af Southwest-kunderne og 86 % af potentielle kunder foretrækker et tildelt sæde. Det kaldte endda modellen med åbne sæder som hovedårsagen til, at en kunde valgte et konkurrerende flyselskab.

Mens nogle også har taget godt imod flytningen, er deres antal få og langt imellem, hvilket rejser spørgsmål om, hvorvidt flytningen vil ende med at fremmedgøre flyselskabets loyale kundebase.

Southwests egalitære siddepladshistorie

Flyselskabet blev grundlagt i 1967 og havde hovedkvarter i Dallas og adskilte sig hurtigt fra sine unikke tilbud, eller rettere mangel på nogle.

Førstegangskunder i 1970’erne blev budt velkommen om bord med et unikt forslag: selvbetjente, åbne siddepladser. Reservationen bekræftede en flyerplads på flyet, kun han/hun vidste ikke hvilken.

Nogle luftværtinder ville tude: “Det er åbne siddepladser. Du kan sidde hvor som helst du vil – ligesom i kirken.”

Der var heller ingen førsteklasses kahytter, og ingen blev prioriteret ved boarding, hvilket demonstrerede grundlæggeren Herb Kellehers egalitære driftsfilosofi og hans modvilje mod “klassementaliteten”.

Matchende kammeraters tilbud, godt træk eller dårligt?

Sammen med tildelte siddepladser vil Southwest også nu afsætte omkring en tredjedel af sine sæder til premium- og udvidet benpladsdel af kabinen, idet det angiver, at det har været en stærk præference blandt kunderne og ville være i overensstemmelse med, hvad branchekolleger på narrowbody-området. fly tilbudt.

Christopher Meller, direktør for indsigt og analyse hos Lundbeck, kaldte i et udførligt indlæg på LinkedIn flytningen en “kortsynet fejl”.

Meller satte spørgsmålstegn ved flyselskabets opfordring til at undertrykke en “nøgledifferentiering” for at blive blot endnu et “me too”-produkt i et forsøg på at vinde brøkdele af markedsandele.

“Nogle gange kan hastværket med at tilpasse sig, hvad dine konkurrenter tilbyder, gøre dit brand til en vare i stedet for at få det til at skille sig ud. Jeg tror, det er, hvad Southwest snart vil stå over for med deres seneste beslutning,” sagde han.

Skuffende indtjening, pres fra Elliott Management bag flytningen

Mens flyselskabet har døbt bevægelsen et skridt mod modernisering, er det en åben hemmelighed, at skuffende indtjening og aktieresultater siden pandemien, kombineret med pres fra den aktivistiske investor Elliott Management, har tvang ledelsens hånd.

Southwests økonomiske resultater har været undervældende, hvor aktier har mistet næsten halvdelen af deres værdi i løbet af de seneste tre år i en tid, hvor S&P 500-indekset er steget 25 %.

Virksomhedens efterslæbende pris-til-indtjening-forhold ligger på 33, betydeligt højere end branchens median på 4,86, og dets driftsmargin faldt til 0,2% i første halvår af dette år fra mere end 13% i 2019.

Kun to analytikere på 18 har en “køb”-rating på aktien ifølge LSEG-data, som rapporteret af Reuters.

CEO Bob Jordan har sagt, at skiftet kunne generere mere end 1 milliard dollar i årlig omsætning og udvide flyselskabets appel.

Hvad siger analytikere?

Analytikere har fremhævet behovet for nye indtægtsstrømme med høj margin for at opveje omkostningspres.

Ifølge Reuters forventer analytikere hos Raymond James, at ændringerne vil bidrage med 95 cent per andel til flyselskabets indtjening næste år. Det sagde, at rivaler som Delta, United og Alaska Airlines har været afhængige af premium-rejsende med store udgifter for at beskytte deres overskud.

Analytikere sagde også, at Southwests succes ville afhænge af dets evne til at markedsføre og sælge ændringerne og bryde ind på et marked, det aldrig har tjent før.

“Forventningerne bør dæmpes om, at tildelte siddepladser er en lyskontaktændring for Southwest,” sagde Conor Cunningham, analytiker hos Melius Research, til Reuters.

At Elliott selv har sået tvivl om det formodede skelsættende træk, kan ikke ignoreres.

“Dette mislykkede ledelsesteams annoncerede initiativer – åbenlyse forsøg på selvopretholdelse – er simpelthen ikke troværdige. For lidt, for sent er ikke en strategi. Det er tid til nyt lederskab,” sagde Elliott i en erklæring kort efter, at flyselskaberne havde offentliggjort meddelelsen.

Southwest overvejede at opgive åbne siddepladser og skifte til tildelte siddepladser i 2006, men droppede ideen efter test viste, at flytningen kunne skade dens effektivitet og øge boardingtiden med 1 til 4 minutter. Skiftet kan også øge lønomkostningerne, da Southwest kunne have brug for flere agenter til boarding, sagde Reuters.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.