Da Tyrkiets indenlandske ejendomsmarked står over for betydelig uro, retter investorer i stigende grad deres opmærksomhed mod internationale muligheder.

Økonomisk ustabilitet og lovgivningsmæssige udfordringer har gjort den tyrkiske ejendomssektor mindre attraktiv, hvilket har medført en stigning i udenlandske ejendomsinvesteringer.

Dette skift fremhæver en bredere tendens, hvor tyrkiske investorer søger mere stabile og lukrative muligheder i udlandet, hvilket væsentligt ændrer landskabet for international fast ejendom.

Tyrkiske investeringer i udenlandsk fast ejendom er firedoblet

Tyrkiske ejendomsinvestorer kæmper med skyhøje ejendomspriser og høje boliglånsrenter, som har drastisk reduceret afkastet af deres investeringer.

Det tyrkiske marked oplever nu sit laveste boligsalg i næsten et årti, drevet af alvorlige økonomiske og regulatoriske forhindringer.

Som svar søger investorer aktivt ejendomme på mere stabile og rentable markeder som Dubai, London og Spanien.

Virkningen af disse udfordringer er tydelig i den dramatiske stigning i tyrkiske investeringer i udenlandsk fast ejendom.

I 2023 kanaliserede tyrkiske investorer omkring 2 milliarder dollars til oversøiske ejendomme, et tal, der repræsenterer en firedobling i forhold til 2021.

Denne tendens forventes at fortsætte, med fremskrivninger, der tyder på, at investeringer kan nå op til $4 milliarder i 2024.

Tyrkiske ejendomsinvesteringer har strakt sig betydeligt

Denne tendens er ikke begrænset til velhavende investorer; tyrkere med mellemindkomst diversificerer også deres porteføljer ved at investere i udlandet.

Den fortsatte økonomiske volatilitet og usædvanligt høje inflationsrater i Tyrkiet har ført til et bredere ønske om sikre investeringer, som rapporteret af Real Estate Service Exporters Association.

Dette skift understreger den voksende tilbøjelighed blandt tyrkiske borgere til at søge stabilitet gennem international fast ejendom.

Hjemmemarkedet er blevet yderligere anstrengt af fjernelsen af 25 % lejeforhøjelsesloftet, hvilket øger usikkerheden omkring tyrkiske ejendomsinvesteringer.

Derudover er investeringsafkastet (ROI) for tyrkiske ejendomme udvidet til forbløffende 30 år sammenlignet med mindre end 18 år i Spanien og Storbritannien.

Denne forskel fremhæver den aftagende tiltrækningskraft ved at investere i tyrkisk fast ejendom og den voksende tiltrækningskraft på oversøiske markeder.

Som svar på disse ændringer udvider tyrkiske byggefirmaer deres tilstedeværelse internationalt.

For eksempel er Fenercioglu begyndt at imødekomme den stigende efterspørgsel blandt tyrkiske investorer efter udenlandske ejendomme.

Dette strategiske skift er et tegn på den bredere tendens med tyrkiske investorer, der søger at udnytte mere gunstige forhold i udlandet.

Den stigende interesse for internationale ejendomsinvesteringer afspejler de dybe udfordringer, som Tyrkiets hjemmemarked står over for.

Efterhånden som den økonomiske usikkerhed fortsætter, og tiltrækningen af oversøiske muligheder fortsætter med at stige, er det sandsynligt, at tyrkiske investorer i stigende grad vil fokusere på internationale markeder. Denne udviklende dynamik betyder et bemærkelsesværdigt skift i tyrkiske investeringsstrategier og fremhæver den igangværende globalisering af investeringsporteføljer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.