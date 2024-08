Bitbot er klar til et boost, da Trumps Bitcoin-konferencetale vækker ny optimisme

Kryptovaluta er i et optimistisk humør, da Bitcoin handler højere på dagen. BTC svæver tæt på $70.000, mens fællesskabet fordøjer den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps tale ved Bitcoin 2024.

I mellemtiden har det overordnede positive syn på tværs af branchen motiveret investorerne til en aggressiv positionering. Spørgsmålet, som mange handlende dog sandsynligvis vil stille er – “Hvad betyder dette for Bitbot?”

Krypto-stigninger efter Trumps tale ved Bitcoin 2024

Ligesom Bitcoin skifter de fleste altcoins også hænder til stigende priser. Dette inkluderer Bitcoin Cash, som er brudt over $400, og Solana, som målretter $200.

For Bitcoin tyder data fra IntoTheBlock på, at næsten alle adresser er i profit, da BTC ser ud til at bryde mod sit rekordhøje niveau.

Almost all Bitcoin holders are now in profit as $BTC slowly approaches its all-time high. Is a breakthrough imminent?



With minimal on-chain resistance and balanced market sentiment, conditions look favorable for continued growth. pic.twitter.com/C9wTpYuhmV — IntoTheBlock (@intotheblock) July 29, 2024

Disse stigninger kommer efter Trumps ivrigt ventede optræden på Bitcoin 2024-konferencen i Nashville, Tennessee. Hans tale udløste yderligere optimisme om, at en Trump-sejr kunne være fantastisk for krypto.

For eksempel støtter den republikanske nominerede etableringen af en Bitcoin-reserve til USA, som den amerikanske senator Cynthia Lummis planlægger at indføre via Bitcoin Strategy Reserve Bill.

ICYMI: I just announced I will introduce legislation to establish a strategic Bitcoin reserve! #Bitcoin2024 pic.twitter.com/P36AcdmPFF — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 27, 2024

Trump har også lovet at fyre Gary Gensler, formanden for Securities and Exchange Commission (SEC), på første dag, hvis han vinder valget i november.

Disse pro-kryptobemærkninger er i tråd med, hvad den tidligere præsident har sagt i løbet af de sidste par måneder.

Ud over at love at afslutte den krig mod krypto, som har kendetegnet præsident Joe Bidens regering, har Trump lovet aldrig at støtte CBDC’er og vil sikre, at USA er verdens førende inden for Bitcoin-minedrift.

Kryptosamfundet er i stigende grad optimistisk med hensyn til, hvad Trumps sejr i det kommende amerikanske valg vil betyde for branchen.

Hvad er Bitbot?

Bitbot-tokenet er klar til sin markedsdebut efter at have gennemløbet et vellykket forsalg.

I sin kerne er Bitbot en Telegram-handelsbot, der er designet til at udnytte en selvforvaltet funktion for at tilbyde et sikkert miljø for kryptohandlende. Med Bitbot har handlende kontrol over deres aktiver til enhver tid – det er din wallet, dine nøgler og dine aktiver.

Bitbot inkorporerer også AI for at tilbyde integration med store sprogmodeller, hvilket introducerer bedre handelsoplevelse og afkast for brugerne.

Hvad betyder Bitcoins stigning for Bitbot?

Bitbot håber at kunne overtage et marked, hvor de bedste Telegram-handelsapps har kæmpet med sikkerhedsproblemer. Den er også rettet mod den voksende integration af AI i krypto og giver adgang til handelsværktøjer og funktioner af institutionel kvalitet, som konkurrenterne mangler.

En af de mest ventede funktioner er Gem Scanner, som Bitbot-hvidbogen beskriver som det ultimative værktøj for handlende med kryptovaluta. Det er derfor, analytikere er positive over for Bitbots indtræden på markedet.

Ofte har en stigning i Bitcoin-prisen medført en kaskade af opadgående momentum på altcoin-markedet. Det tyder på, at en parabolsk bevægelse for det bedste digitale aktiv kan udløse en prispump for Bitbot.

