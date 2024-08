Poodlana modtager kryptoopmærksomhed, da forsalget rammer $3,4 millioner

Poodlana (POODL) forsalget, som blev lanceret den 17. juli, har allerede ramt $3 millioner på under to uger. Begejstringen blandt meme-mønt deltagerne vokser, mens som de kigger sig om efter den næste lovende perle.

Med kun 17 dage tilbage af Poodlanas 30-dages forsalg, er forventningen opbygget. Den 16. august vil POODL-tokenet blive noteret på sin første decentraliserede børs (DEX) inden for en time efter forsalgets afslutning.

Sæt kryds i din kalender for denne vigtige dato.

Asiens førende hunderace inspirerer ny meme-mønt

Asiens rigeste mand, Anant Ambani, var for nylig vært for århundredets bryllup for sin søn – en overdådig begivenhed til 600 millioner dollars, som tiltrak eliten af kendisverdenen. Ifølge The Guardian var familiens hund, Happy, også i søgelyset.

Happys tilstedeværelse understregede en voksende tendens: De bedste hunderacer gør sig i stigende grad bemærket ved højt profilerede begivenheder, herunder modeshows og sammenkomster på den røde løber.

Her kommer Poodlana ind i billedet, en kryptovaluta, der blander en verden af mode og glamour med den elskede puddel – en af de tre største hunderacer i Asien. Denne fashion-forward appel driver Poodlanas virale vækst, ikke kun i Asien, men globalt.

Asiens spirende modemarked og dets voksende indflydelse på kryptorummet skaber et betydeligt momentum. Lande som Kina, Japan og Korea er førende inden for anvendelse af kryptovaluta, og fremkomsten af meme-mønter som Chuan Pu viser potentialet for Poodlana.

Mens Dogecoin, Shiba Inu og Dogwifhat i øjeblikket dominerer markedet for meme-mønter, er Poodlanas elegante vovse måske klar til at omdefinere fortællingen.

Poodlanas forsalgspris

Det er ikke kun glitter og logren med halen for Poodlana. Denne meme-mønt med hundetema har øjnene rettet mod at fange mærket for den bedste vovse på Solana-markedet ved at blande æstetisk appel med en mulighed for indehavere.

Det underliggende POODL-token ligger i øjeblikket på $0,0335 under forsalget. Det er steget fra $0,02 i første fase af forsalget, men giver stadig tidlige købere en chance for at positionere sig til potentielt gode priser. Noteringsprisen vil være $0,06.

Hvad er unikt ved Poodlana?

Poodlanas tokenomics skitserer en tokenforsyning på 1 milliard, og 50 % af denne samlede forsyning vil være tilgængelig under forsalget. Detaljer på den officielle forsalgsside indikerer, at 100% af tokens vil blive låst op efter ICO-salget.

Projektet har en unik tilgang, hvor tokenet vil blive noteret på sin første DEX inden for 60 minutter efter forsalgets afslutning. Det er en plan, der betyder, at der ikke vil være nogen usikkerhed om, hvornår deltagerne får deres tokens eller bekymring over planlagte oplåsninger.

En børsnotering umiddelbart efter at token-tilbuddet slutter, har også en anden potentiel effekt – Poodlana kan udnytte forsalgets momentum til at eksplodere fra sin DEX-lanceringspris på $0,06.

Vil du gerne vide mere om denne meme-mønt? Besøg den officielle hjemmeside.

Denne artikel er et samarbejde mellem vores redaktører og vores partnere, og kan indeholde sponsoreret reklameindhold og links. Indholdet er ikke tiltænkt som økonomisk rådgivning og er kun til oplysningsformål.