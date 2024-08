Bybit annoncerer Frankrigs exit under henvisning til lovgivningsmæssig udvikling

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Bybit afvikler sine tjenester i Frankrig, hvor kryptobørsen citerer den seneste lovgivningsmæssige udvikling for beslutningen.

Kryptobørsen, som rangerer blandt verdens førende kryptobørser og handelsplatforme efter volumen, udgav også en tidslinje for, hvornår tjenesterne og produkterne vil være utilgængelige for sine brugere i landet.

“I lyset af den seneste lovgivningsmæssige udvikling fra den franske regulator, vil Bybit stoppe med at tilbyde vores produkter og tjenester til franske statsborgere og indbyggere,” skrev børsen.

Indbetalinger og P2P-understøttelse deaktiveret med virkning fra 2. august

Ifølge meddelelsen til Bybits brugere i Frankrig, begynder børsens exit den 2. august 2024 kl. 8:00 UTC.

Fra denne dato vil kundekonti skifte til tilstanden “Kun lukke”. Det betyder, at kunder ikke længere vil være i stand til at åbne eller tilføje nye positioner samt indskyde midler.

Bybit vil også afslutte al support til køb for franske brugere. I mellemtiden vil børsen deaktivere spotprodukter, køb med et enkelt klik og P2P blandt andre tjenester og produkter.

Brugere bør lukke alle åbne positioner senest den 13. august 2024 kl. 08:00 UTC. Alle åbne stillinger vil blive afviklet efter den angivne deadline. Navnlig vil udvekslingen fortsætte med at tillade udbetalinger.

Fiat-aktiver uden for EUR konverteres dog automatisk til USDT fra den 8. august 2024.

Hvad er det næste?

Som nævnt citerer Bybit det franske reguleringsmiljø som det, der var grundlaget for beslutningen om at standse driften i landet. Selvom meddelelsen ikke giver yderligere detaljer om specifikke lovgivningsmæssige udviklinger, har den planer om at genåbne tjenester, når virksomheden har sikret sig de nødvendige licenser.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre, og sætter pris på din støtte og samarbejde, mens vi øger vores bestræbelser på at opfylde lovkrav. Vi ser frem til at betjene dig igen i den nærmeste fremtid, når de relevante licenser, der tillader os at gøre det, er blevet sikret.

MiCA-regulering

Bybits tiltag til at afslutte støtten til franske brugere kommer midt i øget kontrol af kryptobørser, efterhånden som EU implementerer sin Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulering.

Coinbase og Circle er blandt de bedste kryptofirmaer til at sikre relevante godkendelser til at tilbyde deres tjenester til kunder i EU.

I mellemtiden er Uphold og Binance nogle af de børser, der er flyttet for at fjerne eller begrænse uautoriserede stablecoins midt i MiCA-implementeringen.

Bybits nedlukning af sine tjenester i Frankrig følger landets lovgivningsmæssige opdatering, der gør processen med at sikre licenser hårdere.

Den franske tilsynsmyndighed Autorité des marchés financiers (AMF) annoncerede ændringer til forordningen om digital assets service provider (DASP) i oktober 2023.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.