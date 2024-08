FTSE 100 og FTSE 250-indeksene havde en travl uge, da virksomhedernes indtjeningssæson fortsatte, og da Bank of England (BoE) torsdag leverede sin første rentenedsættelse i over 4 år.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Footsie trak sig tilbage til £8.283 torsdag fra denne uges højeste på £8.400, mens det mellemstore fokuserede FTSE 250-indeks handlede til £21.460.

BoE rentebeslutning

Copy link to section

En af de bedste FTSE-nyheder i denne uge var, at BoE endelig besluttede at begynde at sænke renten. I sin udtalelse torsdag sænkede banken renten med 25 basispoint og antydede, at der var et par flere på vej.

Det gjorde banken efter den seneste inflation og økonomiske tendenser i landet. Nylige data viste, at landets forbrugerprisindeks (CPI) har holdt sig på bankens mål på 2,0 % i de seneste par måneder.

Samtidig har den britiske økonomi været relativt robust. De seneste BNP-data viste, at økonomien voksede med 0,4 % i maj, det dobbelte af, hvad analytikerne forventede. PMI’er for detailsalg, fremstilling og service har været ret stærke.

Men i virkeligheden er der tegn på, at økonomien har nogle centrale problemer. Netop i denne uge har Rachel Reeves, den nye finansminister, bemærket, at administrationen står over for et hul på 32 milliarder dollars, og at hun kan blive tvunget til at hæve skatten.

Derfor mener analytikere, at BoE vil sænke renten enten en eller to gange i år, især hvis inflationen fortsætter med at falde. I en note sagde ING-analytikere:

“Vi tror, at Bank of England i sidste ende vil sænke renten hurtigere, end udvalget i øjeblikket er parat til at indrømme. Vi formoder, at dataene om serviceinflation og lønvækst vil forbedre sig, som året går, hvilket gør udvalget mere komfortabel med at fortsætte med mindst en nedskæring mere i år.”

BoE-beslutningen kom en dag efter, at Federal Reserve lod renten være uændret og signalerede, at en rentenedsættelse i september var på bordet.

Top FTSE 100 indtjening

Copy link to section

FTSE 100-indekset reagerede på flere vigtige amerikanske og britiske indtjening i denne uge. I USA offentliggjorde virksomheder som Amazon, Meta Platforms, Apple og Microsoft deres resultater. Apples tal var bedre end forventet, mens Amazon havde et hårdt kvartal, hvilket førte til en nedjustering af Piper Sandler-analytikere.

I Storbritannien offentliggjorde Rolls-Royce stærke økonomiske resultater og omformulerede sine udbytteudbetalinger til investorer. Det samme skete med International Consolidated Airline Group (IAG), som offentliggjorde stærke resultater og også genstartede sine udbetalinger.

St. James Place, den største formueforvalter i Storbritannien, offentliggjorde stærke tal, der viste, at genopretningen var i gang. Andre virksomheder som Barclays, Next PLC og Shell udgav stærke tal, hvilket forklarer, hvorfor FTSE 100-indekset var relativt stabilt.

Glencore og IHG indtjening

Copy link to section

FTSE 100 og FTSE 250 indeksene vil også være i søgelyset i næste uge, da flere store virksomheder i indekset er indstillet på at offentliggøre deres tal.

Glencore, det gigantiske mineselskab, vil være en af de bedste FTSE 100-aktier at se i næste uge. Den offentliggør sit økonomiske resultat på onsdag. Disse vil være bemærkelsesværdige tal, fordi de vil være de første, siden virksomheden købte Teck Resources’ kulforretning.

Tallene vil også komme på et tidspunkt, hvor nogle investorer modsætter sig Glencores plan om at udskille sin kulforretning til en selvstændig virksomhed. I denne uge sigtede Storbritannien Alex Beard, den tidligere leder af dets oliehandelsvirksomhed, for korruption.

Det er uklart, om Glencore vil blive impliceret i denne retssag, men aktiens præstation peger på det. Glencore aktiekurs styrtede til 415p torsdag, det laveste punkt siden 26. marts.

Intercontinental Hotels Group (IHG) vil være endnu et FTSE 100-selskab at se, når det offentliggør sine resultater på onsdag. Disse tal vil komme ud, da aktien er styrtet til 7.620p, dets laveste punkt siden 24. februar. Det har også dannet et dobbelt-top-mønster, der peger på mere nedadgående.

IWG, Abrdn og WPP indtjening forude

Copy link to section

Den anden top FTSE 250-aktie at se i næste uge vil være International Workplace Group (IWG), moderselskabet for Regus, HQ, BasePoint og OpenOffice. IWG, en rival til WeWork, vil også offentliggøre sine tal, da aktien forbliver 20 % under sit højeste punkt i år.

IWG har draget beskeden fordel af WeWorks kollaps, da det nu blev den største virksomhed i branchen globalt.

I mellemtiden vil Abrdn, et uroligt investeringsselskab blive overvåget, når det offentliggør sine tal. Dens aktie er steget med næsten 30% fra sit laveste punkt i år, da investorerne forudser et comeback.

Endelig vil WPP, det største reklamebureau også offentliggøre sine tal, da dets lager stadig er i en korrektion. Virksomheden har kæmpet på det seneste, da mange virksomheder har skåret ned på deres marketingbudgetter for at spare omkostninger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.