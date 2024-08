Hvorfor halter Nordirland bagud i Storbritannien med hensyn til at vedtage Real Living Wage?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Nordirland er ved at falde bagud i forhold til andre britiske regioner med at vedtage Real Living Wage, selv om det har et betydeligt antal lavtlønnede arbejdere.

Real Living Wage, beregnet af Resolution Foundation, er sat til £12 i timen uden for London. På trods af denne frivillige standard er færre end 100 virksomheder i Nordirland akkrediteret, sammenlignet med over 15.000 i hele Storbritannien.

Nuværende lønstruktur i Storbritannien

Storbritanniens lønstruktur omfatter flere niveauer.

Den nationale mindsteløn kan håndhæves juridisk og varierer efter alder, med satser på £6,40 i timen for arbejdere under 18 og lærlinge og £8,60 i timen for dem i alderen 18-20 år.

Den nationale leveløn, som også er lovbestemt, ligger på £11,44 i timen for arbejdere på 21 år og derover.

Nordirlands langsomme fremgang

Mary McManus, Regional Manager for Living Wage NI, udtrykte bekymring over Nordirlands langsomme vedtagelse af Real Living Wage.

Hun fremhævede, at Skotland, på trods af en tre gange større befolkning, kan prale af 40 gange antallet af akkrediterede arbejdsgivere.

Wales har næsten 600 akkrediterede arbejdsgivere. McManus tilskriver Nordirlands efterslæb til dens høje andel af arbejdere, der tjener under Real Living Wage, en af de højeste i Storbritannien.

Officielle tal afslører, at 15,6% af medarbejderjob i Nordirland betalte under Real Living Wage sidste år, betydeligt højere end gennemsnittet i Storbritannien på 12,9%.

Dette svarer til, at cirka 190.000 arbejdere tjener under tærsklen.

De valgkredse med den højeste andel af lavtlønsarbejdere omfatter Belfast West, Foyle, Fermanagh og South Tyrone og East Londonderry, hvor hver femte arbejder tjener under tærsklen.

Kvinder og deltidsansatte er uforholdsmæssigt berørt.

Labour-regeringens forslag til national mindsteløn

Den britiske regerings planer om at øge den nationale mindsteløn og sænke berettigelsesalderen kan påvirke Nordirlands lønlandskab.

Labour-regeringen sigter mod at indføre en leveløn, der tager hensyn til leveomkostningerne og reducerer den berettigede alder fra 21 til 18.

Denne ændring kan gavne yderligere en million arbejdere og give en stigning på 33 % for dem, der tjener mindstelønnen for 18-20-årige.

Det kan dog udgøre udfordringer for virksomhederne, især i industrier med høje lønomkostninger som gæstfrihed og detailhandel.

Eksperter advarer om, at betydelige stigninger i mindstelønnen kan påvirke inflation og arbejdsløshed.

En yderligere stigning på 7-10 % i mindstelønnen, som forudsagt, kunne forværre disse problemer.

Højere lønomkostninger kan bremse den økonomiske vækst og begrænse rentenedsættelser fra Bank of England.

Labour-regeringens forslag om at tilpasse mindstelønnen til leveomkostningerne repræsenterer et væsentligt politisk skift.

For første gang vil embedsmænd overveje leveomkostninger, når de fastsætter lønniveauer.

Denne reform har til formål at afhjælpe forskelle mellem løn for yngre og ældre arbejdstagere.

Lavlønskommissionen får til opgave at indarbejde disse faktorer i deres anbefalinger.

Mens højere lønninger kan forbedre levestandarden og øge forbrugernes forbrug, kan de også øge driftsomkostningerne for virksomheder, hvilket fører til højere priser på varer og tjenester.

Industrier med tynde fortjenstmargener, såsom gæstfrihed og detailhandel, kan have svært ved at absorbere disse omkostninger uden at reducere personalet eller skære ned på tjenesterne.