Poodlana-forsalget rammer $4,2 millioner, selvom kryptonedturen forårsager enorme likvidationer

Kryptovalutamarkedet har oplevet en del uro på det seneste, hvilket har ført til omfattende afviklinger og prisfald på tværs af de store mønter.

Men midt i denne volatilitet tiltrækker Poodlana, et nyt kryptovalutaprojekt, fortsat store investeringer og har allerede rundet $4,2 millioner i sin forsalgsfase.

Denne artikel udforsker effekterne af den seneste markedsnedgang, de nærmere detaljer i Poodlana-forsalget og de bredere markedsforhold, der påvirker denne udvikling.

Uro på kryptomarkedet og likvidationer

Begyndelsen af august var starten på et kraftigt fald på kryptomarkedet, hvor store mønter som Bitcoin, Ethereum og Solana led betydelige tab.

Især faldt Bitcoin til $62.000, det laveste siden midten af juli, og udløste $312 millioner i likvidationer, der primært påvirker de lange positioner ifølge CoinGlass-data. Og selvom det siden er steget til omkring $64.349, er markedsstemningen stadig negativ.

Ethereum og Solana oplevede også stejle fald, hvor Ethereum gik tilbage til $3.000-niveauet, før den steg til omkring $3.148, og Solana styrtdykkede til $160, før den steg til omkring $163 ved pressetidspunktet.

Dette fald på hele markedet resulterede i et fald på 2,3 billioner dollars i den globale markedsværdi for kryptovaluta, ledsaget af et samlet fald på 5,7 %.

De vigtigste faktorer, der bidrager til dette fald, omfatter udgivelser af økonomiske data, de geopolitiske spændinger i Mellemøsten og reaktionerne på Federal Reserves FOMC-møde.

Dow Jones og S&P 500 afspejlede disse bevægelser med betydelige tab, der afspejlede investorernes nervøsitet.

Poodlanas modstandsdygtighed på et nedadgående marked

På trods af de ugunstige markedsforhold har Poodlana formået at tiltrække betydelige investeringer i sin forsalgsfase.

Projektet, der kalder sig “Kryptos Hermès”, har rejst $4.257.299,39, hvilket viser en solid investorinteresse.

Tokenets pris er i øjeblikket på $0,0375, og prisen i næste fase forventes at stige til $0,0416 med en forventet noteringspris på $0,060 den 16. august.

Poodlanas forsalg er struktureret til at tiltrække forskellige investeringer og accepterer betalinger i BASE, SOL, BNB, ETH, USDT og USDC.

Især er der ingen token-lock-ups eller optjeningsperioder, hvilket sikrer øjeblikkelig likviditet for investorer. Projektets markedsføringsstrategi omfatter partnerskaber med store børser og influencere med det formål at positionere Poodlana som et førende token på både decentraliserede og centraliserede børser.

Med en samlet forsyning på 1.000.000.000 tokens og 50 % afsat til forsalget omfatter Poodlanas køreplan staking-platforme, eksklusive airdrops og globale outreach-initiativer.

Denne omfattende tilgang har fået opmærksomhed, selv når det bredere marked står over for et nedadgående pres, hvilket understreger projektets appel midt i markedets usikkerhed.

Markedsudsigter og investorernes stemning

Det bredere kryptovalutamarked er fortsat nervøst, da de handlende overvåger vigtige støtteniveauer for de store mønter.

Bitcoins nylige afvisning af niveauet ved $70.000 og efterfølgende fald til $62.000 fremhæver volatiliteten og potentialet for yderligere fald. Analytikere mener, at Bitcoins 99-dages EMA omkring $63.694 er et afgørende niveau at holde øje med, og at et brud under dette niveau vil signalere et potentielt fald til $55.000.

Ethereum spejler Bitcoins udvikling, og dens kursudvikling er nu rettet mod støtteniveauet på $3.000. Et brud under dette kan betyde, at Ethereum igen tester lavere niveauer ved omkring $2.850.

I mellemtiden har Solana og andre altcoins som XRP og Dogwifhat oplevet betydelige tab, hvilket afspejler markedets overordnede negative stemning.

Geopolitiske spændinger, især mellem Israel og Iran, har forværret markedsvolatiliteten og bidraget til de kraftige prisfald og likvideringer.

Generelt er de langsigtede udsigter fortsat forsigtigt optimistiske, og nogle analytikere forudser potentielle bullish katalysatorer som det kommende amerikanske valg og udsigten til en suveræn Bitcoin-reserve.

Men på trods af dette understreger Poodlanas vellykkede forsalg den fortsatte interesse for innovative projekter inden for kryptoområdet.

Hvis du er interesseret i Poodlana, så kan du besøge deres officielle hjemmeside for at deltage i forsalget.

Men udvis dog altid rettidig omhu, før du investerer i kryptoprojekter på grund af deres høje markedsvolatilitet, som gør dem til højrisiko-investeringsaktiver.

