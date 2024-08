BlackRock CEO kalder Bitcoin et legitimt finansielt værktøj: hvad betyder dette for Poodlana?

Larry Fink, administrerende direktør for BlackRock Inc, indrømmede, at hans mening om Bitcoin var forkert for fem år siden, og BTC er et “legit finansielt værktøj”.

Verdens største kryptovaluta efter markedsværdi har været temmelig volatil i de seneste måneder, hvor prisen har ramt et maksimum på $73.000 og derefter styrtdykket ned til omkring $55.000.

Mønetn handler i øjeblikket lidt over $60.000.

Fink anser Bitcoin som værende ‘digitalt guld’

Fink tror nu på Bitcoin som et aktiv, du investerer i, “når du er mere bange, når lande forringer deres valuta med overskydende underskud”.

BlackRock CEO ser BTC som “digitalt guld”, der tilbyder mere finansiel kontrol til sine investorer.

Den administrerende direktør gentog sin positive holdning til Bitcoin på CNBC’s “Squawk on the Street” i denne uge. Og her er grunden til, at det også kan være positivt for projekter som Poodlana (POODL).

Bitcoins styrke kunne afspejles hos Poodlana

Hvis man skal tro på BlackRocks CEO Larry Finks optimisme med hensyn til Bitcoin, kan det også være et godt tegn for Poodlana, da BTC er førende på området. Uanset hvilken retning det tager, har resten af kryptomarkedet en tendens til at bevæge sig i samme retning.

Så hvis Finks optimistiske syn på Bitcoin holder stik, og det stiger yderligere i de kommende måneder, kan nye deltagere som Poodlana (POODL) også vinde i takt med det.

Den gode nyhed er, at Fink ikke er den eneste, der har et konstruktivt syn på Bitcoin. Analytikere hos Standard Chartered forventer, at det digitale aktiv vil nå en værdiansættelse på $100.000 inden udgangen af 2024. Du kan finde mere om Poodlana via dette link.

POODL kræver ikke meget kapital

Den fashionable meme-mønt POODL, der driver kryptoplatformen Poodlana, kan være værd at købe i august, da den på en måde er meget mere tilgængelig end Bitcoin i skrivende stund.

Lad os se det i øjnene, BTC til over $60.000 er måske ikke en passende investering for en gennemsnitlig handlende med en begrænset mængde kapital. Men POODL til $0,0375 giver dig kun mulighed for at spille på den forventede styrke i Bitcoin til en brøkdel af prisen.

Poodlana-tokenet er i øjeblikket i forsalg, hvor prisen springer efter hver 72. time. Det kan også være spændende at opbygge en tidlig position i POODL, da meme-mønter har en historie med eksplosiv vækst i de tidlige faser. Klik her for at finde ud af mere om Poodlana (POODL).

Poodlana forsalget stiger fortsat

En faktor, der typisk tyder på, at en investering er god, er efterspørgsel – og det er noget, der er meget af i Poodlanas forsalg.

Det er kun få dage siden, POODL lancerede sit en-måneders forsalg. Alligevel har det allerede rejst mere end $4,6 millioner, hvilket signalerer solid interesse fra investeringssamfundet.

Derudover har teamet bag Poodlana lovet en notering inden for en time efter forsalget. Det kan føje sig til listen over grunde til, at det kan være en god idé at opbygge en tidlig position i POODL.

Bemærk, at de har planer om i sidste ende at lancere en staking-platform og også introducere eksklusive airdrops og bonusser. Så Poodlana-teamet er sandsynligvis ikke kun her for at pumpe og dumpe. Besøg POODL hjemmesiden nu for at finde ud af mere.

Denne artikel er et samarbejde mellem vores redaktører og vores partnere, og kan indeholde sponsoreret reklameindhold og links. Indholdet er ikke tiltænkt som økonomisk rådgivning og er kun til oplysningsformål.