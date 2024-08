Globale oliegiganter vil vinde, da Pakistan overvejer at deregulere oliepriserne

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Pakistan arbejder i øjeblikket på detaljerne omkring en mulig deregulering af oliepriserne. Som tingene ser ud, er det regeringen, der fastlægger brændstofpriserne hver fjortende dag. Deregulering ville dog betyde, at priserne ikke længere ville blive direkte bestemt af regeringen, hvilket ville bringe en ende på oliepolitikken.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Adskillige internationale olieselskaber opererer i Pakistan. Hvis dereguleringen fortsætter, vil det åbne dørene for højere profit og bedre beskyttelse mod smugleri.

Årsagen til dereguleringen

Copy link to section

Pakistan gennemgår i øjeblikket en økonomisk krise forårsaget af inflation og andre finanspolitiske udfordringer. Regeringen forsøger at bringe en vis stabilitet til oliemarkedet for at tiltrække udenlandske investeringer samt gavne forbrugerne.

Brændstofpriserne i Pakistan svinger med de internationale oliepriser. Når de er nede, tager den siddende regering æren for at levere billigere brændstof til befolkningen. Når de er høje, giver den samme regering det internationale oliemarked skylden for priserne.

Ingen regering forsøger at bringe effektivitet til markedet, hvor markedsdeltagere ofte er tvunget til at træffe ekstreme foranstaltninger for at beskytte deres virksomhed.

For eksempel gør mange virksomheder, der opererer omkring landets vestlige grænse, det i nærværelse af et enormt sort marked, hvor brændstof importeres fra Iran og Afghanistan. Dette brændstof er billigere og afgiftsfrit, så det passer både sælgere og købere, hvilket får regulerede olieselskaber til at miste forretning.

Nye muligheder for globale olieselskaber

Copy link to section

Deregulering har til formål at gøre det til en lige vilkår for alle markedsdeltagere. Her er, hvordan det kan hjælpe de internationale virksomheder, der opererer i Pakistan.

Afslappede regler og mindre politisk indgriben vil sandsynligvis tilskynde udenlandske spillere til at forbedre deres infrastruktur i Pakistan. Udenlandske investorer har altid været tilbageholdende med at investere i Pakistan på grund af de politiske påvirkninger i hver sektor af økonomien. Mens nogle virksomheder nyder godt af dette, mister nogle også forretning.

Et mere konkurrencedygtigt miljø vil sikre, at virksomheder kan få succes, ikke på grund af deres politiske forbindelser, men på deres bedre forretningspraksis.

Flytningen vil også hjælpe disse virksomheder med at sætte langsigtede mål i landet ved at etablere partnerskaber, der kan vare i årevis. Disse partnerskaber, uden nogen politisk indblanding, har potentiale til at vare længe, hvilket igen vil bringe mere stabilitet til sektoren.

En konkurrencedygtig prismekanisme vil også hjælpe virksomheder med at styre deres forsyningskæder bedre. Pakistan er det 5. største land i verden, og brændstofforbruget, som hovedsageligt er baseret på importeret brændstof, er ret højt. Der kommer meget olie ind i landet, og evnen til at generere massive overskud fra det vil nu forbedres.

Hvad betyder det for forbrugerne?

Copy link to section

Tiltaget er godt for olieselskaberne, men ikke nødvendigvis godt for offentligheden. Det betyder ikke nødvendigvis, at de betaler mere, end de gør nu. Men selvom de skal betale mere, vil en vis stabilitet i sektoren blive hilst velkommen af både lokale forhandlere og offentligheden.

Det eneste spørgsmål, der forbliver ubesvaret, er, hvor godt denne nye politik er implementeret. Regeringens politikker kan ændre sig fra den ene dag til den anden i landet, og det vil tage dem noget tid at finde ud af detaljerne i dette træk.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.