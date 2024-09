Corn futures styrtdykker under $4 pr. skæppe: Markedet står over for de laveste niveauer i 4 år

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Corn futures er dykket til under $4 pr. skæppe i august og nåede deres laveste mærke i over fire år.

Dette dramatiske fald har foruroliget majsmarkedet, drevet af et delikat samspil mellem rigeligt udbud og svag efterspørgsel. Med betydelige ændringer i globale lagre og produktionsprognoser navigerer majsmarkedet i en periode med øget usikkerhed.

Fremgang i udbud og lavere efterspørgsel

Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) har forudsagt en bemærkelsesværdig stigning i verdensomspændende majslagre for produktionsåret 2024/2025, hvilket forudsiger en stigning til 311,6 millioner tons fra 309,1 millioner tons året før.

Derudover er produktionsfremskrivningerne blevet revideret opad til 1,23 milliarder tons.

Denne stigning i udbuddet har forstyrret markedsdynamikken, hvilket har nødvendiggjort en revurdering af balancen mellem udbud og efterspørgsel.

Flere faktorer har bidraget til de faldende majspriser. Langsomt eksportsalg har ikke levet op til forventningerne, hvilket har ført til bekymringer om overudbud.

Brasiliens forestående indtræden, en stor konkurrent på det globale majsmarked, har yderligere forstærket prispresset. Økonomisk usikkerhed, herunder frygt for en amerikansk recession og faldende landbrugsindtægter, har forværret markedets udfordringer.

Den nuværende markedsstemning er fyldt med forsigtighed.

Den truende trussel om overudbud udgør betydelige udfordringer for majsavlere og forhandlere.

Svag efterspørgsel, kombineret med et ustabilt økonomisk klima, har skabt en prekær situation på majsmarkedet.

Udsigterne for global kornproduktion blev revideret opad

Midt i uroen på majsmarkedet har Fødevare- og landbrugsorganisationen (FAO) opdateret sin prognose for den globale kornproduktion i 2024.

FAO forudser nu en stigning på 7,9 millioner tons (0,3%) over julis estimat, hvilket bringer den samlede produktion op på et historisk højdepunkt på 2.854 millioner tons.

Denne revision tilskrives i høj grad forbedrede prognoser for sekundære kornsorter, herunder majs og hvede, som er steget med henholdsvis 0,4 % og 0,3 %.

Forbedrede prognoser for sekundære kornsorter skyldes primært bedre end forventet udbytte i Argentina og Brasilien. På trods af dette forventes Brasiliens majsproduktion at være væsentligt lavere end rekordniveauerne i 2023.

Derudover er prognoserne for majsproduktion i Tyrkiet og Ukraine blevet ophævet, hvilket opvejer fald i Indonesien, det sydlige Afrika og Pakistan, hvor tørre forhold og faldende priser har påvirket udbyttet og beplantningen.

Hvede- og risproduktionstendenser

FAO har også revideret sine forudsigelser for den globale hvedeproduktion opad, drevet af stærkere udsigter i Asien, især Pakistan, hvor hidtil usete produktionsniveauer for hvede forventes.

Omvendt har hårdt vejr i vigtige hvededyrkende regioner i Den Russiske Føderation dæmpet den globale stigning i hvedeproduktionen.

Siden juni har FAO’s prognose for den globale risproduktion for sæsonen 2024/25 set mindre justeringer med en forventet stigning på 0,9 % til et nyt højdepunkt på 535,1 millioner tons uafskallet ris.

Det globale kornforbrug i 2024/25 forventes at nå 2.856 millioner tons, en stigning på 0,2 % fra juni og 0,5 % højere end året før. Øget udnyttelse af sekundære kornsorter, såsom majs og byg, til foder- og fødevareforbrug understreger den skiftende dynamik på globale kornmarkeder.

Det nuværende fald i majsfutures fremhæver den indviklede balance mellem udbud og efterspørgsel og eksterne markedskræfter. Efterhånden som majsmarkedet fortsætter med at udvikle sig, skal interessenter forblive årvågne og tilpasningsdygtige for at navigere i de kommende udfordringer og muligheder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.