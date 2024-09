Foreslået lovforslag styrker US Secret Services rolle i bekæmpelsen af kryptoforbrydelser

Et foreslået lovforslag søger at bemyndige United States Secret Service til bedre at bekæmpe kryptoforbrydelser. Dette er den seneste krypto-relaterede regning, der er blevet præsenteret i løbet af de seneste måneder.

De amerikanske senatorer Catherine Cortez Masto og Charles Grassley fremlagde for nylig lovforslaget “Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024”, som giver Secret Service øget autoritet til at håndtere efterforskninger, der involverer krypto-relaterede forbrydelser.

Specifikt ville agenturet efterforske forbrydelser mod amerikanske finansielle institutioner og overvåge ulicenserede pengetransmittervirksomheder, der beskæftiger sig med kryptovalutaer.

Ifølge senator Cortez Masto udgør kryptoaktiver en “direkte trussel” mod sikkerheden i USA på grund af deres rolle i finansieringen af kriminel aktivitet.

Således vil “bipartisan and bicameral bill” give Secret Service mulighed for “bedre at efterforske” økonomisk kriminalitet, der involverer digitale aktiver.

Lovforslaget ser ud til at ændre eksisterende regler, specifikt afsnit 3056(b) i afsnit 18 i USA’s kodeks, for at inkludere nye lovovertrædelser under Secret Service’s efterforskningsområde.

Derudover er regeringens ansvarlighedskontor forpligtet til at fremlægge en rapport om retshåndhævelsens effektivitet med hensyn til at identificere og afskrække hvidvaskning af penge i forbindelse med cyberkriminalitet.

Senator Grassley påpegede også rollen som “nuskede finansielle virksomheder”, der ofte er involveret i ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og understregede, at lovgivningen vil hjælpe USA med bedre at “foregribe og forhindre forbrydelser.”

Secret Service og kryptoforbrydelser

Secret Service, der typisk er forbundet med at beskytte vigtige amerikanske embedsmænd, er også ansvarlig for at føre tilsyn med økonomisk kriminalitet. I 2022 havde agenturet spillet en aktiv rolle i bekæmpelsen af krypto-relaterede forbrydelser, efter at have været involveret i 254 sager siden 2015.

Sidste år afslørede stablecoin-udstederen Tether, at den havde samarbejdet med Secret Service om at indefryse 326 tegnebøger med $435 millioner i ulovlige kryptoaktiver.

Midlerne var fra tegnebøger på Office of Foreign Asset Controls liste over specialdesignede statsborgere.

I slutningen af 2023 beslaglagde Secret Service 500.000 dollars i kryptoaktiver fra den kinesiske svindler Wang Yichengs konti.

Den nye ændring kommer, da USA oplevede en stigning i hvidvaskaktiviteter. En Chainalysis-rapport fra tidligere i år fremhæver, at kryptovalutaer til en værdi af over 22 milliarder dollars blev hvidvasket alene i 2023.

Men i en efterfølgende rapport bemærkede firmaet, at kontanter stadig var det mest foretrukne værktøj i økonomisk kriminalitet.

Den amerikanske regering omarbejder reglerne

I mellemtiden søger amerikanske myndigheder at udøve mere kontrol med kryptosektoren, som er blevet et vigtigt diskussionspunkt ved det amerikanske valg i 2024.

Sidste måned stemte amerikanske lovgivere også for Financial Technology Protection Act, som har til formål at modarbejde hvidvaskning af penge ved hjælp af kryptovalutaer. Det ser ud til at etablere en fungerende, herunder vigtige kryptoindustriledere og repræsentanter fra adskillige statslige agenturer.

I juni foreslog senator Mark Warren et kontroversielt lovforslag, der ville give den amerikanske præsident beføjelse til at blokere adgangen til digitale aktiver.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.