Singapore debuterer pasfri biometrisk immigrationsbehandling i Changi Lufthavn

I et forsøg på at strømline og fremskynde immigrationsprocessen har Singapore lanceret et banebrydende forsøg, der giver visse passagerer mulighed for at klare immigration i Changi Lufthavn uden at bruge traditionelle pas.

Dette initiativ udnytter biometriske data – såsom ansigts- og øjengenkendelse – for at forenkle grænsekontrollen, hvilket markerer et væsentligt skridt i Singapores bredere indsats for at modernisere sin lufthavnsdrift.

Reducer ventetiden for immigration med 40 %

Fra mandag kan indbyggere i Singapore, der ankommer til Changi Lufthavns Terminal 3, omgå konventionel paskontrol gennem et nyt “token-less clearance”-system.

Dette program, som anvender avanceret øjen- og ansigtsgenkendelsesteknologi, lover at reducere ventetiden for immigration med op til 40 %.

Til september vil systemet udvides til alle terminaler i Changi Lufthavn og vil også blive implementeret i Seletar Lufthavn og Marina Bay Cruise Center i december 2024.

Det nye biometriske system er tilgængeligt for Singapore-borgere, fastboende og langtidskortholdere.

Derudover kan udlændinge, der rejser fra Singapore, bruge systemet, hvis de tidligere har tilmeldt deres biometri – såsom iris-, ansigts- og fingeraftryksdata – ved manuelle immigrationstællere.

Børn under seks år er dog udelukket fra dette program og skal fortsætte med at bruge manuelle baner til immigrationsbehandling.

Immigration & Checkpoints Authority (ICA) i Singapore har introduceret dette biometriske system som en del af sit “New Clearance Concept”, som afspejler et væsentligt skridt hen imod fuldautomatisk grænsesikkerhed.

ICA sigter mod, at 95 % af rejsende skal bruge automatiserede baner i begyndelsen af 2026, mens de resterende 5 % omfatter dem, der ikke er berettiget til biometrisk godkendelse, såsom meget små børn.

Selvom der har været en vis modstand mod det biometriske behandlingssystem, fastholder myndighederne, at det øger både sikkerheden og effektiviteten, hvilket markant forbedrer rejseoplevelsen.

QR-kode clearance ved landkontrolpunkter

Ud over biometrisk behandling har Singapore også udrullet en pasfri godkendelsesmetode, der involverer selvgenererede QR-koder ved landcheckpoints.

Siden maj har rejsende været i stand til at bruge QR-koder til at komme ind og ud gennem to landcheckpoints mellem Singapore og Malaysia.

Dette system er designet til at håndtere grænseovergange, hvor forudgående meddelelse om rejsendes bevægelser ikke er mulig.

Både de biometriske og QR-kodesystemer er en del af Singapores bredere strategi for at modernisere og strømline grænsekontroloperationer. Disse innovationer er rettet mod at håndtere stigende antal rejsende og imødegå udfordringer fra en aldrende arbejdsstyrke.

Singapores indtog i biometrisk behandling afspejler en voksende global tendens. Sumesh Patel, Asien-Stillehavspræsident for SITA, bemærker, at cirka 85 % af lufthavne verden over forventes at anvende en form for biometrisk behandling inden for de næste tre til fem år.

Denne teknologi er klar til at forbedre sikkerheden, reducere ventetider og forbedre den samlede rejseeffektivitet.

Da Singapore fører an inden for grænsekontrolinnovation, kan dens succesfulde implementering danne præcedens for andre lande.

Effektiviteten af disse initiativer kan føre til en bredere global anvendelse af biometriske og andre pasfrie metoder, hvilket potentielt kan transformere fremtiden for internationale rejser.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.