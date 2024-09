Japan fører tilbage i Asien efter kaos i mandags, men analytikere advarer om, at volatiliteten vil fortsætte

Japanske aktier handlede højere i tirsdags, hvilket førte til fremgang i hele Asien, da de kom sig markant efter et globalt udsalg i mandags, der udslettede milliarder globalt.

Nikkei-aktiens gennemsnit i Tokyo lukkede 10,2 % højere i tirsdags og indhentede en stor del af de tab, det pådrog sig dagen før, da det faldt med næsten 13 %.

Faldet skete midt i et vildt udsalg, hovedsagelig udløst af svage amerikanske jobdata, der antyder, at økonomien er på vej mod recession og forventer en række rentenedsættelser fra Federal Reserve.

Stigningen i rentesatserne i Japan førte yderligere til afviklingen af yen-carry-handlen. Topix lukkede 9,30 % højere.

Sydkoreas Kospi-indeks steg over 3 %, hvilket bidrog til et bredere regionalt opsving efter et tre-dages fald.

Indiens BSE Sensex åbnede 1 % højere fra den foregående dags lukning på 78.759,40 – et niveau, det ramte efter et fald på 2,7 % i mandags.

Yenen stabiliserede sig på omkring ¥144,607 efter en kraftig stigning i de seneste uger.

I USA steg futures knyttet til S&P 500 med 1,5 %, mens den teknologitunge Nasdaq 100 var steget med 2,1 % før åbningen i New York.

Futures for Euro Stoxx 50 og FTSE steg 1 %.

Tomo Kinoshita, en global markedsstrateg hos Invesco Asset Management i Tokyo fortalte Bloomberg:

Efterhånden som japanske aktier stiger, vil resten af de asiatiske markeder sandsynligvis stige sammen i dag.

Da omfanget af Japans aktiekursfald i går viste sig at være meget mere end Europa og USA, erkender markedsdeltagerne nu, at Japans markedskorrektion i går var overdreven.

Volatilitet i Japan, verden, vil sandsynligvis forblive, analytikere advarer mod ikke at juble endnu

De globale markeder har været præget af en ekstrem form for volatilitet, især siden fredag, hvor de amerikanske jobdata blev offentliggjort.

CBOE-volatilitetsindekset baseret på S&P 500 brød mandag 60, og nåede det højeste niveau siden markedet dykkede under pandemien i 2020. Det afkølede senere til 23.

Mohamed A El Erian, cheføkonomisk rådgiver hos Allianz, sagde:

Efterhånden som aktier vender tilbage, ledet af Japan, vil mange blive fristet til at afvise de sidste par dages volatilitet som typisk for den vilde vestlige natur på mindre flydende, handelsledede markeder. En bedre tilgang ville være at fokusere på vigtigheden af at genoprette de dobbelte forankringer af solid vækst og troværdig centralbankpolitik.

Den brede konsensus blandt analytikere er, at den ekstreme markedsreaktion i mandags sandsynligvis var drevet af en kombination af tvunget eller teknisk salg og algoritmiske handelsprogrammer, der reagerede på en kraftig stigning i yenen.

Analytikere mener, at de fundamentale forhold ikke ændrede sig væsentligt i løbet af weekenden for at retfærdiggøre et så dramatisk frasalg, hvilket indikerer, at faldet var mere teknisk.

På trods af opsvinget tirsdag er der en forventning om, at markederne vil forblive volatile.

Analytikere fra UBS Chief Investment Office skrev i en analyserapport tirsdag, at kortsigtet volatilitet på det japanske aktiemarked fortsat er, da markedet nu mener, at den amerikanske dollar endnu ikke har stabiliseret sig over for den japanske yen.

“Det er for tidligt at konkludere, at det japanske aktiemarked har ramt en bund,” sagde de og tilføjede, at ethvert opsving sandsynligvis først vil ske, efter at japanske virksomheder rapporterer indtjening for første halvår i oktober, eller endda efter det amerikanske præsidentvalg i november.

Analytikere i Asien anbefaler at fokusere på defensive aktier med kvalitet og udbytte i denne periode med ustabilitet på markedet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.