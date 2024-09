Midt i Musks retssag forlader OpenAI-medstifter, tager Brockman forlænget orlov

OpenAI har haft et par hårde dage. Ugen startede med nyheden om, at Elon Musk genoplivede en gammel retssag mod virksomheden. En medstifter sprang derefter skib for at slutte sig til et konkurrerende AI-firma, mens en anden medstifter besluttede at tage 9 måneders orlov.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Retssagen og afgangene hænger muligvis ikke sammen. Men timingen har bestemt rejst spørgsmål om virksomhedens fremtid.

Lederskifte hos OpenAI

Copy link to section

Præsidenten og medstifteren af OpenAI, Greg Brockman, holder en længere pause fra arbejdet. Ifølge hans udtalelse skal han ‘genoplade’, før han kan fortsætte med at bidrage til virksomheden igen.

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build. — Greg Brockman (@gdb) August 6, 2024

Mens Brockman kun holder en midlertidig pause, har hans kollega John Schulman besluttet at forlade virksomheden og slutte sig til en anden AI-startup Anthropic. Han fastlagde sin beslutning på ønsket om at sikre, at AI opfører sig efter hensigten og at fokusere på mere praktisk arbejde.

Jeg har besluttet at forfølge dette mål på Anthropic, hvor jeg tror på, at jeg kan få nye perspektiver og forske sammen med mennesker, der er dybt engageret i de emner, jeg er mest interesseret i. John Schulman.

Schulman havde spillet en central rolle i skabelsen af ChatGPT, en populær generativ AI-platform. Han ledede forstærkningstræningsorganisationen, som sikrer, at AI-modeller er i stand til at følge menneskelige instruktioner godt.

Som tingene ser ud, har OpenAI i øjeblikket kun to af sine oprindelige medstiftere: CEO Sam Altman og Wojciech Zaremba.

Elon Musks retssag

Copy link to section

Mange mennesker glemmer, at Elon Musk også var en original medstifter af virksomheden. Måske er det derfor, han interesserer sig så meget for, hvordan virksomheden drives. Han har genoplivet en juridisk kamp mod virksomheden og anklaget Sam Altman og Brockman for at bryde deres grundlæggende aftale.

Kernen i retssagen er, at disse to personer prioriterer forretning frem for offentlighedens bedste. Musk mener, at OpenAI skal udvikle sikker AI for offentligheden, ikke AI for profit.

Det er OpenAI’s samarbejde med Microsoft, der har gjort virksomheden til et køretøj for profit. Microsoft ønsker af indlysende grunde at tjene flere penge ved at samarbejde med OpenAI. Det er svært for OpenAI at støtte uden at afvige fra dets grundlæggende mission.

Retssagen vil sandsynligvis hindre OpenAI’s jagt på at blive førende inden for kunstig intelligens. Altman har bekræftet, at virksomheden vil allokere ressourcer til AI-sikkerhedsforskning. Men to vigtige personers afgang har rejst spørgsmålet, om alle i virksomheden er på samme side.

OpenAI ved en korsvej?

Copy link to section

OpenAI står over for både juridisk og internt pres. Om det ene er konsekvensen af det andet er nogens gæt. Hvad vi ved er, at virksomheden skal løse begge problemer, ellers kan det hurtigt blive irrelevant i en branche, der udvikler sig hurtigere, end folk og myndigheder kan holde styr på.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.