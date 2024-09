PENDLE stiger med 40 %, da Upbit-listen brænder for genopretningsforsøg

Pendle, den decentraliserede finansprotokol, der rider tokeniseringsbølgen på tværs af kryptorummet, er en af de bedste altcoins i de sidste 24 timer.

Protokollens native token PENDLE, som giver indehavere adgang til handel med fremtidigt udbytte, steg 42% i skrivende stund til at svæve tæt på $2,75. Den højeste intradag var over $3,02.

PENDLE er fortsat 29 % nede i den seneste uge og er et godt stykke under det rekordhøje niveau på $7,50 nået den 11. april.

Den seneste opside er dog betydelig, da den skubber tyre til nøgleprisniveauet på $3,00. De seneste fald havde også set et lignende opspring.

Specifikt er Pendles pris over støtteområdet, under hvilket bjørne rev ind i købere, da prisen styrtdykkede mod det laveste niveau siden midten af januar. Krakket til år-til-dato laveste niveauer skete sideløbende med cryptocurrency’s frasalg, der fik Bitcoin til at feje ned på under $50k den 5. august.

Crypto-tyre forsøger således at komme sig efter markedsnedsmeltningen, der omfattede rekordhøje enkeltdagslikvidationer på over 1,2 milliarder dollars. Sidste gang, kryptomarkedet var vidne til et sådant blodbad, var under styrtet i 2022, da Luna kollapsede.

Det skete også i marts 2020, da det globale finansmarked gik på grund midt i Covid-pandemi-kaoset, påpegede Bitwise CIO Matt Hougan.

1/ History suggests that this weekend's sell-off is a buying opportunity.



A thread on why.



[Note: Not investment advice. Just my opinion.] — Matt Hougan (@Matt_Hougan) August 5, 2024

Hvorfor steg Pendle-prisen med 40 % på 24 timer?

Pendles opsving kommer i øvrigt, da det bredere marked også nyder godt af en anstændig stigning. Bitcoins rebound over 55.000 USD så de fleste altcoins i top 10 efter markedsværdi vendte grønt, mens flere small-cap alts formåede tocifrede gevinster.

Men mens den samlede stigning i priserne på digitale aktiver kan være bag PENDLE-prisstigningen, ser den anden katalysator ud til at være den største meddelelse fra Upbit.

Sydkoreas største kryptobørsannoncerede støtte til PENDLE med de koreanske won- og Bitcoin-handelspar. Både PENDLE/KRW og PENDLE/BTC gik live på Upbit den 6. august, hvilket sandsynligvis medførte en stigning på 158 % i 24-timers volumen for PENDLE.

Ifølge CoinGecko var Pendles handelsvolumen over $415 millioner ved 6 am ET.

Ondo Finance-prisen stiger også

Ud over Pendle var den anden tokeniserede aktivprotokol i den virkelige verden, der kunne se betydelige gevinster, Ondo Finance.

RWA-platformens native token steg til højdepunkter på $0,75, hvor ONDO-prisen steg mere end 34% på 24 timer i skrivende stund.

Gevinsten kom, da BlackRock trodsede markedskrakket med endnu et stort træk med et $8,1 millioner USDC-indskud på Ondo Finance.

Ondo Finance-købere ser ud til at have hilst sentimentløftet velkommen for at hjælpe tokens pris med et V-formet opsving til niveauer set før markedernes krak i mandags.

Men ligesom PENDLE forbliver ONDO stort set i rødt og kan stole på det bredere markeds opsving for at forlænge den seneste opside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.