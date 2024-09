Reserve Bank of Australia holder styrrenten uændret på 12-års højeste

Reserve Bank of Australia lod renten være uændret på 4,35 % på det højeste niveau i 12 år, og udtalte, at inflationen stadig var for høj og faldt langsommere end forventet.

Centralbanken holdt styringsrenten for et sjette møde i træk tirsdag i et træk, der var almindeligt forventet, efter at inflationen i juni kvartal stort set levede op til RBA’s prognoser, og markedsuroen begyndte at sprede sig over hele verden.

“Inflationen er faldet betydeligt siden toppen i 2022, da højere renter har arbejdet på at bringe den samlede efterspørgsel og udbud tættere på balance. Men inflationen er stadig et stykke over midtpunktet af 2-3 pct.-målintervallet,” RBA sagde.

RBA sagde, at de seneste fremskrivninger viser, at der vil gå noget tid endnu, før inflationen er bæredygtigt inden for målintervallet.

Data har forstærket behovet for at være på vagt over for opadrettede risici for inflationen, og bestyrelsen udelukker ikke noget ind eller ud. Politikken skal være tilstrækkelig restriktiv, indtil bestyrelsen er overbevist om, at inflationen bevæger sig bæredygtigt mod målintervallet.

Den forudsagde, at inflationen ville vende tilbage til målintervallet på 2-3 % sent i 2025 og nærme sig midtpunktet i 2026.

Den australske dollar bevægede sig højere, mens renten på politisk følsomme treårige obligationer faldt et tidligere fald umiddelbart efter beslutningen, da handlende trimmede væddemål på aggressive rentenedsættelser i år.

Udsigterne er fortsat meget usikre: RBA

RBA sagde, at de økonomiske udsigter forblev usikre, og de seneste data har vist, at processen med at vende inflationen tilbage til målet har været “langsom og ujævn”.

Det bemærkede, at revisioner af forbrug og opsparing, høje enhedslønomkostninger og vedvarende inflation, især i servicesektoren, tyder på potentielle inflationsrisici. Selvom lønvæksten har toppet, er den fortsat uholdbart høj i forhold til produktivitetstendenserne.

Yderligere sagde det, at den økonomiske aktivitet viser svagt momentum med langsom BNP-vækst, stigende arbejdsløshed og erhvervspres, hvilket indikerer potentiale for langvarig afdæmpet produktion og forringelse af arbejdsmarkedet.

“Globalt har de finansielle markeder været volatile på det seneste, og den australske dollar er faldet. Geopolitisk usikkerhed er fortsat høj, hvilket kan have konsekvenser for forsyningskæder,” hedder det.

Analytiker synspunkter og prognose

Analytikerkommentarer afspejlede, at selvom det ikke ville have været et fornuftigt tidspunkt at hæve renten, kan RBA i sin forsigtighed have forkastet den optimisme, der er båret af svagere inflation i andet kvartal.

ING Think sagde, mens den sidste måned havde forudsagt en renteforhøjelse på dette møde, at prognosen “lå i filler” fra mandag.

Med henvisning til markedsuroen efter de amerikanske jobdata, afstod den, at ingen fornuftig centralbank ville have hævet renten på den baggrund, og det var “hverken overrasket eller skuffet”, at RBA lod sin kontantrate uændret.

Forsknings- og analysefirmaet sagde imidlertid, at markedets fortsatte optimisme for rentenedsættelser ved årets udgang syntes afbrudt fra guvernør Michele Bullocks vurdering af inflationsrisici.

“Kontantrentefutures har prissat omkring en 90 % chance for en rentenedsættelse på 25bp ved mødet den 10. december. Det kan stadig være et tømmermænd fra markedsuroen i de sidste par dage, og vi forventer en yderligere tilbagegang af den overdrevne panik, som greb markederne denne mandag, da kontantrentefutures var tæt på prisfastsættelse i to sænkninger i december.”

“Efter vores mening ser selv en ensom decembernedsættelse for meget for tidligt ud, og vores reviderede prognoser for kontantrenter, som vil trimme ned til 4,35 % af vores peak cash rate-prognose (vi tidligere havde antaget, at dette ville nå 4,6%), vil ikke overveje rentenedsættelser indtil engang i 2025.”

