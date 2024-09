Kina, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater er enige om at overdrage Pakistans gæld på 12 milliarder dollars i et år

For at stabilisere sin økonomi har Pakistan sikret sig en aftale med Kina, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater om at rulle over 12 milliarder dollars i gæld i et år.

Denne økonomiske livline falder sammen med den forventede godkendelse af en redningspakke på 7 milliarder dollar fra Den Internationale Valutafond (IMF), som er planlagt til senere på måneden.

Den kombinerede indsats har til formål at give Pakistan den nødvendige finansielle buffer til at navigere i sine økonomiske udfordringer.

IMF’s direktion er planlagt til at mødes den 28. august for at godkende den udvidede fondsfacilitet på $7 milliarder til Pakistan. Finansminister Muhammad Aurangzeb bekræftede, at der ikke er nogen forsinkelse i mødet, hvilket stopper spekulationerne om tidspunktet for denne kritiske godkendelse.

IMF’s godkendelse er betinget af, at Pakistan sikrer finansieringstilsagn fra sine tre traditionelle kreditorer.

Styrkede valutareserver

Pakistans valutareserver er forbedret sammenlignet med for et år siden. På trods af dette identificerede IMF et finansieringsgab på 3-5 milliarder dollars i løbet af den treårige programperiode, som finansministeren anså for håndterbar.

Pakistan har modtaget et tilbud fra en udenlandsk kommerciel bank, men regeringen afventer IMFs bestyrelses godkendelse, før de beder långiveren om at reducere de tilbudte renter.

Standard Chartered Bank har tilbudt et lån på mindre end 400 millioner dollars, men til en tocifret rente, som Pakistan ikke har råd til.

Pakistans kreditvurdering

Fitch har forbedret Pakistans kreditvurdering med et trin og hævet den fra CCC til CCC+, selvom den forbliver under investeringsgrad.

Denne opgradering ses som et positivt skridt i retning af at opnå makroøkonomisk stabilitet. Centralbanken har også sænket renten med 1 %, et andet kritisk element for stabilitet.

Finansminister Aurangzeb udtrykte håb om, at Pakistans kreditvurderinger ville forbedres yderligere ved årets udgang.

En højere rating vil give Pakistan adgang til internationale kapitalmarkeder og udstede statsobligationer til lavere kurser end de nuværende CCC+ ratings. Standard and Poor’s har dog endnu ikke forbedret Pakistans CCC+-rating.

Udstedelse af Panda-obligationer

Pakistan planlægger også at udstede Panda-obligationer på de kinesiske markeder med hjælp fra en kinesisk finansiel rådgiver.

Transaktionen forventes gennemført ved udgangen af dette år eller begyndelsen af 2025.

Regeringen overvejer også at ansætte en anden kinesisk finansiel rådgiver for at sikre en energigældsoverførsel. Pakistan har anmodet om en femårig forlængelse af energigælden, men forhandlinger er i gang.

Regeringen har også iværksat et privatiseringsprogram og er i gang med en øvelse for at lukke eller slå ministerier sammen. Aurangzeb understregede behovet for at rette størrelsen på den føderale regering som en del af disse omkostningsbesparende foranstaltninger.

