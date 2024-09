Saudi Aramco øger aktieposten i Petro Rabigh fra Sumitomo for $702 mio

Saudi Aramco har indvilliget i at købe en 22,5% aktiepost i det petrokemiske joint venture Petro Rabigh fra Japans Sumitomo Chemical for 702 millioner dollars, som annonceret i en fælles erklæring onsdag.

Aramco og Tokyo-hovedkvarteret Sumitomo Chemical ejer i øjeblikket 37,5% af aktierne i Petro Rabigh, som blev noteret på Saudi-børsen i 2008.

Efter gennemførelsen af transaktionen, som er prissat til SAR7 pr. aktie, vil Aramco blive Petro Rabighs største aktionær med en ejerandel på ca. 60%, mens Sumitomo Chemical vil beholde en aktiepost på 15%.

Aftale for at hjælpe Aramcos downstream-udvidelse

I henhold til aftalens vilkår vil alle indtægter modtaget af Sumitomo Chemical fra salget blive sprøjtet ind i Petro Rabigh gennem en mekanisme, der aftales med JV.

Aramco vil også yde yderligere midler til Petro Rabigh, via en mekanisme, der også skal aftales, som matcher de $702 mio. fra Sumitomo Chemical for at forbedre Petro Rabighs finansielle stilling og støtte Petro Rabighs fremtidige strategi, hvilket bringer den samlede indsprøjtning op på 1,4 mia.

Derudover er Aramco og Sumitomo Chemical blevet enige om en gradvis afståelse af aktionærlån på $750 mio. hver, hvilket resulterer i en direkte reduktion på $1,5 mia. i Petro Rabighs forpligtelser.

Disse tiltag forventes at forbedre Petro Rabighs balance og kontante likviditet som en del af en afhjælpningsplan, som Aramco og Sumitomo Chemical har til hensigt at undersøge sammen med Petro Rabigh.

Det inkluderer også initiativer til at opgradere raffinaderiet for at hjælpe med at forbedre virksomhedens rentabilitet, sagde Saudi Aramco.

Aftalen stemmer også overens med Aramcos downstream-udvidelse og Sumitomo Chemicals bevægelse væk fra råvarekemikalier mod specialkemikalier.

Oliegiganten annoncerede tirsdag et fald på 3,36 % i nettooverskuddet til 29,07 milliarder dollars i kvartalsresultaterne for april til juni for kalenderåret 2024 sammenlignet med 30,08 milliarder dollars i samme kvartal året før.

Virksomheden har øget sit fokus på gasprogrammet og udvidelsen af sin nye energiporteføljeforretning.

Hussain A. Al Qahtani, Aramcos senior vicepræsident for brændstoffer, sagde:

Aramco fortsætter med at identificere muligheder for at styrke sin downstream-værdikæde, sikre placering af sin upstream-råolie hos tilknyttede raffinaderier og omdanne flere af sine kulbrinter til højværdi-aterialer. Ved at øge vores aktiebesiddelse forventer vi at opnå endnu tættere integration med Petro Rabigh og lette dens turnaround-strategi.”

Seiji Takeuchi, Sumitomo Chemicals øverste administrerende direktør, sagde:

Midt i det udviklende forretningslandskab i både raffinerings- og petrokemiske sektorer har Aramco og Sumitomo Chemical overvejet muligheder for at finde en passende turnaround-strategi for Petro Rabigh. Vi mener, at denne transaktion vil forbedre Petro Rabighs finansielle stilling væsentligt.

Petro Rabighs strategiske betydning

Aftalens strategiske betydning blev understreget af Aramcos forpligtelse til at styrke sine downstream-aktiviteter og Sumitomo Chemicals fokus på specialkemikalier med højere marginer.

Projektet blev indledt som et joint venture mellem Saudi Aramco og Sumitomo Chemical i 2005.

Den indledende fase af projektet, kendt som Petro Rabigh fase I, involverede en investering på cirka 10 milliarder dollars.

Dette raffinaderi omdanner råolie til en række raffinerede produkter, herunder benzin, diesel og naphtha og er i stand til at behandle 400.000 tønder råolie om dagen.

Petro Rabigh spiller en afgørende rolle i den saudiske økonomi ved at skabe job, støtte lokale industrier og bidrage til økonomisk diversificeringsindsats i overensstemmelse med Saudi Vision 2030.

For Saudi Aramco repræsenterer projektet et strategisk skridt til at integrere sin opstrøms råolieproduktion med nedstrøms raffinering og petrokemiske operationer og derved øge værdiskabelsen på tværs af hele kulbrintekæden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.