Hargreaves Lansdown accepterer 6,9 milliarder dollars overtagelsestilbud fra CVC-konsortiet

Det britiske investeringsselskab Hargreaves Lansdown meddelte fredag, at det er gået med til et overtagelsestilbud på 5,4 milliarder pund (6,9 milliarder dollars) fra et konsortium af investorer ledet af private equity-majorerne CVC Group og Nordic Capital, herunder Abu Dhabis suveræne formuefond.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Meddelelsen afslutter måneders usikkerhed om fremtiden for Storbritanniens største gør-det-selv-investeringsplatform.

Forhandlingerne om opkøbet begyndte tidligere på året. I maj havde Hargreaves Lansdown afvist et tilbud fra konsortiet, da det mente, at det undervurderede firmaet og dets udsigter. Konsortiet forsødet derefter handlen til den nuværende værdi.

Vilkår for aftalen

Copy link to section

I henhold til aftalens vilkår vil Hargreaves Lansdown-aktionærer modtage 1.110 britiske pence pr. aktie og et yderligere udbytte på 30 pence pr. aktie.

Handlen inkluderer en “alternativ” mulighed for aktionærer, der ønsker at forblive investeret i firmaet, ved at give dem mulighed for at overføre deres andel til det unoterede selskab.

Peter Hargreaves, der ejer næsten 20% af selskabet, støtter transaktionen og vil afhænde halvdelen af sine aktier, mens han beholder en del under det nye ejerskab. Til gengæld har Stephen Lansdown besluttet at sælge hele sin ejerandel, som er tæt på 6 pct.

Alison Platt, formand for Hargreaves Lansdown, sagde:

Bestyrelsen vurderer, at kontanttilbuddet repræsenterer en attraktiv mulighed for HL Aktionærer. . . hvilket måske ikke er opnåeligt, før eksekveringen af strategien er leveret på mellemlang til længere sigt.

Pev Hooper fra CVC Private Equity Group, Emil Anderson fra Nordic Capital Advisors og Hamad Shahwan Aldhaheri fra Abu Dhabi Investment Authority udtalte, at der er behov for betydelige investeringer til en teknologistyret transformation for at forbedre Hargreaves Lansdowns forslag og modstandskraft.

“Vi ser frem til at indgå partnerskab med HL’s ledelse for at accelerere deres transformationsplan – herunder investering i teknologiinfrastruktur, digitale kanaler og serviceforbedring – alt sammen med kundeværdi, service, innovationshastighed og HL’s klare formål i centrum.”

Aktiekursen på firmaet steg mere end 2% i den tidlige handel fredag. Aktien er steget med 54% år til dato.

Historie og vækst af Hargreaves Lansdown

Copy link to section

Grundlagt i 1981 af Peter Hargreaves og Stephen Lansdown fra et ekstra soveværelse med lånte skriveborde, er Hargreaves Lansdown vokset betydeligt.

Firmaet administrerer nu 1,55 milliarder pund for 1,8 millioner kunder. I begyndelsen kommunikerer virksomheden gennem nyhedsbreve, og virksomheden har udviklet sig til at tilbyde en højteknologisk online investeringsplatform.

Hargreaves Lansdown, der er noteret på London Stock Exchange siden 2007, er blevet en del af FTSE 100-indekset.

Overtagelsesgruppens tilbud på 5,4 milliarder pund var blevet anbefalet til aktionærerne, selvom nogle brancheeksperter, herunder Ben Yearsley fra Fair Investing, mente, at selskabet er mere værd på grund af dets sunde pengestrømme, overskud og rekordstore aktiver under forvaltning.

HL beskæftiger omkring 2.400 mennesker, hvoraf de fleste arbejder på dets flagskibskontorer på Bristols havneside.

Storbritanniens førende digitale formueforvalter kan prale af en betydelig loyal kundebase og en robust digital platform.

Ved at tilbyde aktionærerne en andel i fremtidige overskud, sigter konsortiet mod at afstemme interesser og sikre godkendelse.

PE forstærker opkøb af britiske virksomheder

Copy link to section

Købet af HL er den seneste tilføjelse til en række London-børsnoterede virksomheder, der er blevet optaget af private equities eller andre opkøbere, som finder dem relativt billige sammenlignet med deres jævnaldrende i USA.

Ifølge en rapport fra Times, PE-firmaer øgede deres opkøb af britiske virksomheder markant med 95 aftaler til en værdi af samlet £13,8 milliarder i første halvdel af 2024.

I Storbritannien omfatter bemærkelsesværdige buyouts i løbet af de sidste seks måneder Marlowe-grundlæggeren Alex Dacres opkøb af det børsnoterede softwarefirmas risiko- og compliance-afdeling i februar i en aftale på £430 millioner støttet af private equity-firmaet Inflexion.

Senere i år kan logistikvirksomheden Evri også skifte hænder, hvor dens nuværende ejer, Advent International, vil sælge det for omkring 2 milliarder pund.

Derudover forventer det amerikanske buyout-firma Thoma Bravo at gennemføre sit køb på 4,3 milliarder pund af cybersikkerhedsspecialisten Darktrace inden årets udgang.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.