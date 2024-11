Hvor svært er det at tage TSMC’s markedsandel? Samsung lærer på den hårde måde

Samsung Electronics har i et skridt, der har afsløret virksomhedens produktionsproblemer, bedt ASML Holdings om at udsætte afsendelsen af udstyr til sin nye fabrik i Texas.

Virksomheden har endnu ikke skaffet nok kunder til sit projekt til at gøre driften af fabrikken umagen værd.

Virksomheden leder desperat efter kunder til sin fabrik, som den brugte 17 milliarder dollar på at bygge.

Virksomheden har sendt nogle af personalet hjem for at klare omkostningerne forbundet med anlægget.

Hvis det ikke er i stand til at finde kunder til sine produkter, kan det udgøre en alvorlig risiko for virksomhedens økonomiske sundhed.

Hvorfor er Taylor City-fabrikken vigtig?

Samsungs bestyrelsesformand Jay Y. Lee ønsker, at hans virksomhed skal udvides fra blot en hukommelseschipproducent til en fuldgyldig chipproducent.

Chipfremstillingsindustrien er i øjeblikket domineret af Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

En anden Samsung-konkurrent, SK Hynix, er også i gang med at øge produktionen af sine AI-chips.

Dette efterlader Samsung i en vanskelig position og risikerer at blive efterladt, efterhånden som konkurrenter bevæger sig for at dominere nye teknologier.

Tidligere på ugen faldt ASML’s aktie, efter at chipproducenten sænkede vejledningen, med henvisning til lav ikke-AI-efterspørgsel.

Det nævnte også, at det forventer nogle forsinkede indtægter på grund af nogle få fabrikker, der oplever forsinkelser ved deres afslutning.

Det ser ud til, at en af disse fabrikker var Samsungs Taylor city-anlæg.

Industrien forventer allerede, at fabrikken bliver forsinket til 2026.

Men hvis Samsung ikke er i stand til at hente volumenkunder, kan en aktivafskrivning ikke udelukkes.

Samsung har naturligvis benægtet denne udvikling og sagde, at tilbagevenden af personalet er en rutinemæssig rotation.

Hvor svært er det at fange TSMC?

Det er svært at forestille sig, at et lille land som Taiwan ville blive centrum for AI-revolutionen.

Men takket være dens unikke og pålidelige teknologi ønsker alle at arbejde med virksomheden.

Denne overdreven tillid er også blevet et meget omdiskuteret emne i politiske kredse. Lande som USA og Kina er afhængige af TSMC for at lave vigtigt forsvarsudstyr til dem.

Begge disse lande har indtil videre ikke været i stand til at finde alternativer, og Samsungs udvikling viser hvorfor.

Samsungs markedsandel inden for kontraktfremstilling er faldet fra 19 % til 11 % i de sidste 5 år.

I mellemtiden kontrollerer TSMC nu 62% af markedsandelen. Denne voksende kløft er svær at dække, og enhver, der har prøvet, finder ud af den barske virkelighed.

Intel er et andet firma, der gik ind i kontraktfremstillingsvirksomheden i et forsøg på at diversificere sin forretning.

Den amerikanske regering hilste også flytningen velkommen og finansierede dens fabs i USA i et forsøg på at reducere afhængigheden af udenlandske virksomheder.

Men Intels historie er allerede kendt af alle. Virksomheden smuldrer under vægten af sine udvidelser.

Samsung har nu forsinket yderligere investeringer i sine støberier i Korea. Dens 3nm-chipproduktion står også over for problemer med lavt udbytte, et andet problem, som andre chipproducenter også har stået over for tidligere.

Indtil andre virksomheder finder ud af TSMCs hemmelige ingrediens, vil det være svært at tage markedsandele fra chipproducenten.