Volvos indtjening i tredje kvartal kommer til kort: stagnerende efterspørgsel vækker alarm for fremtidig vækst

Den svenske lastbilproducent AB Volvo (VOLVb.ST) har rapporteret om et større end forventet fald i kvartalsjusteret indtjening og forudser stagnerende efterspørgsel for det kommende år, hvilket afspejler et bemærkelsesværdigt skift i markedsforholdene.

Reduceret fragt- og byggeaktivitet har begrænset bilsalget, hvilket har bidraget til denne nedtur.

Efter en rekordstor stigning i 2023, drevet af et post-pandemisk opsving, oplever lastbilmarkedet en normaliseringsfase, hvilket fører til faldende efterspørgsel.

Volvo forudser, at salget af tunge lastbiler i Europa og Nordamerika vil forblive relativt uændret i 2025 og anslår i alt 290.000 køretøjer i Europa og 300.000 i Nordamerika, hvilket afspejler dette års forventede salgstal.

I en skuffende vending markerede fredagens indtjeningsrapport det første tilfælde i år, hvor Volvos resultater ikke oversteg forventningerne, hvor aktierne faldt 0,9% med 0727 GMT.

Selskabets justerede driftsresultat for 3. kvartal lå på 14,1 milliarder kroner (1,34 milliarder dollars), et fald fra 19,3 milliarder kroner et år tidligere og under gennemsnitsprognosen på 15,6 milliarder kroner fra en LSEG-undersøgelse blandt analytikere.

Som den første af de store europæiske lastbilproducenter til at offentliggøre resultater for tredje kvartal, sætter Volvo scenen for konkurrenter som Traton (8TRA.DE) og Daimler (DTGGe.DE), som efter planen rapporterer senere på måneden.

Volvo, kendt for sine mærker som Mack Trucks og Renault, noterede et fald på 7% i tredje kvartals ordreindgang for sine tunge lastbiler sammenlignet med året før.

Administrerende direktør Martin Lundstedt fremhævede den fremherskende usikkerhed i makroøkonomiske forhold og udtalte: “Der er en vis usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling på kort sigt, og det afspejles i vores prognoser med relativt flade markeder for næste år generelt.”

Produktionsnedskæringer på Volvos europæiske fabrikker i løbet af første halvdel af året har hjulpet med at tilpasse produktionen til den regionale efterspørgsel, mens virksomheden har bevaret yderligere ressourcer i Nordamerika for at udvikle en ny lastbilserie.

“Volvo skyder ikke helt på alle cylindre, da den globale fragt- og byggeaktivitet normaliserede sig fra højderne sidste år,” sagde Hargreaves Lansdowns aktieanalytiker Aarin Chiekrie til Reuters, hvor han reflekterede over virksomhedens aktuelle udfordringer.