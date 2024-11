Dogizen tager fart efter Elon Musk bekræfter kryptos rolle i individuel frihed

Dogizen, en stigende stjerne inden for kryptospil, tiltrækker sig opmærksomhed, netop som milliardæren Elon Musk bekræfter sin støtte til det bredere kryptovalutamarked.

Under et rally for nyligt i Pennsylvania fremhævede Musk kryptovalutaernes potentiale til at øge den individuelle frihed, idet han forholdt sig neutralt til XRP, men gentog sin støtte til decentral finansiering.

Hans kommentar udløste begejstring i hele kryptosamfundet, hvor altcoins, herunder Ethereum, oplevede gevinster.

Samtidig fremstår Dogizen som en game-changer i play-to-earn (P2E) økosystemet, der trækker på en enorm brugerbase og betydelige investeringer.

Elon Musks holdning til XRP

Da Elon Musk blev spurgt om regler for kryptovaluta i USA og finansielle institutioners potentielle brug af XRP Ledger, forholdt han sig neutralt til XRP, men gav udtryk for sin støtte til det bredere kryptovalutamarked.

Tesla-direktøren understregede, at »krypto i sagens natur hjælper med individuel frihed.«

Denne optimisme gav genlyd på markedet for digitale aktiver, hvor altcoins førte an i markedsopsvinget og pressede priserne op.

Under sin turné i Pennsylvania fortsatte Musk med at støtte Donald Trump, som ifølge Polymarket vinder betydelig opbakning, efterhånden som det kommende valg nærmer sig.

Elon Musk har længe været en stærk fortaler for kryptovaluta, især Dogecoin (DOGE) og Bitcoin (BTC).

Tesla, hans elbilfirma, har haft Bitcoin på sin balance i over tre år.

Derudover antydede Musk, at han ville lede det såkaldte ‘Department of Government Efficiency’ (D.O.G.E), hvis Donald Trump bliver genvalgt, og henviste legende til DOGE-mønten.

Hvorfor investere i Dogizen?

Dogizen lancerede for nylig sit første indledende mønttilbud (ICO) på Telegram, med dens originale meme-mønt, “Treatz.”

Denne mønt har allerede tiltrukket sig stor interesse og har rejst over 700.000 dollars i løbet af få dage.

En af grundene til, at Dogizen ser ud til at være en lovende investering, er det hurtigt voksende fællesskab på 1,3 millioner medlemmer, som er bygget op omkring det succesfulde spil.

Med flere minispil, der snart vil blive lanceret, forventes fællesskabet at vokse yderligere.

Endnu mere tiltalende er det, at Dogizen Treatz-mønten er prissat til kun 0,00007 dollars, hvilket gør den tilgængelig for investorer med begrænset kapital.

For eksempel kan en investering på $10 sikre dig en betydelig andel – meget mere overkommelig sammenlignet med andre førende kryptovalutaer som Bitcoin.

Hvis du vil vide mere om Dogizen, før du investerer, så kan du klikke her for at besøge projektets officielle hjemmeside.