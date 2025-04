Skotland har registreret en svimlende stigning på 2.000 procent i cryptocurrency-relaterede forbrydelser siden 2019, ifølge Skotlands Politis seneste årsrapport for 2025.

Omfanget af denne stigning afspejler den voksende rolle, digitale aktiver nu spiller i organiseret kriminalitet og bedrageri.

Mens værktøjer til at spore ulovlige kryptostrømme er blevet vedtaget, forbliver Skotland bagud i andre britiske jurisdiktioner med hensyn til specialiseret respons, uden der endnu er etableret en dedikeret kryptokriminalitetsenhed.

Myndighederne siger, at organiserede kriminelle grupper tilpasser sig hurtigt og bruger krypto til at skjule transaktioner og hvidvaske udbytte fra ulovlig aktivitet.

Kryptokriminalitet steg 2.000 %

Stigningen på 2.000 procent i kryptolinket kriminalitet er blevet drevet af mere alvorlige og organiserede kriminelle grupper, der omfavner digitale aktiver.

Politiets Skotlands rapport siger, at disse grupper er “hurtige til at tilpasse sig og bruge nye metoder til at hjælpe med at sløre deres aktiviteter,” med kryptovaluta nu en fælles muliggører for bedrageri og hvidvaskning af penge.

Rapporten kvantificerer ikke, hvor mange sager, der udgør stigningen på 2.000 %, men skiftet har været dramatisk nok til, at styrken har markeret problemet fremtrædende.

Politiet Skotland har dog endnu ikke dannet en specialiseret kryptokriminalitetsenhed for at matche den stigende efterspørgsel.

Rapporten bekræfter, at “udviklingen af ​​kapaciteter uden for cyberkriminalitet skrider frem”, men der er i øjeblikket ikke noget dedikeret team på plads.

Nye sporingsværktøjer tilføjet

På trods af manglen på et krypto-specifikt team har skotsk politi for nylig implementeret to nye sporings- og sporingsværktøjer til digitale aktiver.

Disse værktøjer tilpasser efter sigende deres efterforskningskapacitet “med store dele af Storbritannien og førende international retshåndhævelse.”

Men betjentene er fortsat stærkt afhængige af cyberkriminalitetsenheder og bredere ekspertise inden for digital retsmedicin.

Police Scotland er medlem af den nationale Cryptocurrency Working Group, som fokuserer på at designe en “træningsvej til at inkludere vidneudsagn fra eksperter” og forbedre institutionel viden om krypto-relaterede undersøgelser.

Rapporten understreger, at selvom tekniske værktøjer nu er tilgængelige, er mere robuste strukturer og koordinering på tværs af teams stadig under udvikling.

Retten konverterer Bitcoin til kontanter

I 2024 satte High Court i Edinburgh en vigtig juridisk præcedens for, hvordan cryptocurrency-aktiver kan behandles under udbyttet af kriminalitetslovgivningen.

I en sag relateret til voldelig kriminel aktivitet i Lanarkshire, konverterede anklagere med succes 23,5 Bitcoin til £109.601.

Den digitale valuta var knyttet til John Ross Rennie, beskrevet i retsdokumenter som de “tekniske hjerner” bag et voldeligt røveri.

Rettens godkendelse af at konvertere den beslaglagte Bitcoin til kontanter markerede et kritisk skridt i at formalisere, hvordan digitale aktiver kan inddrives og genbruges under skotsk retshåndhævelse.

Sagen er en af ​​de første i Skotland, hvor stjålet krypto blev omdannet til brugbar fiat-valuta gennem retssystemet, hvilket fremhæver en ny juridisk vej for fremtidige beslaglæggelser af aktiver, der involverer digitale tokens.

Cybersvindel enhed foreslået

Politi Skotland foreslår en ny cyber- og bedragerikommando-enhed, der har til formål at modernisere sin tilgang til kryptokriminalitet.

Målet er at omstrukturere roller og ansvar internt, hvilket gør det muligt for officerer at håndtere cryptocurrency lovovertrædelser med et mere specialiseret og strømlinet system.

Dette ville bringe Skotland på linje med jurisdiktioner som England og Wales, som allerede har dedikerede kryptohold inden for retshåndhævelse.

Den foreslåede kommando kunne også forbedre den strategiske koordinering på tværs af afdelinger for økonomisk kriminalitet og afhjælpe uddannelsesmangler, der er fremhævet i rapporten.

Myndigheder foreslår, at efterhånden som kryptovaluta-adoptionen øges i både legitime og kriminelle sammenhænge, ​​vil styrkens fremtidige succes afhænge af integration af kryptospecifik ekspertise på alle efterforskningsniveauer.