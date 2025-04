Bitcoin Pepe-forsalget udgør en investeringsmulighed, mens Pi Network går ned

Pi Network, der engang blev hyldet som en revolutionerende kryptovaluta, der var tilgængelig for hverdagsbrugere, er snublet ind i en stejl nedgang.

Prisen på Pi token er faldet med over 80 % siden toppen i februar, hvilket har rystet tilliden hos det store fællesskab af »pionerer«.

Især står Pi Network over for stigende kritik, da utilfredsheden gærer over forsinkede løfter og manglende åbenhed.

I mellemtiden har en ny konkurrent, Bitcoin Pepe (BPEP), lanceret sit forsalg, og præsenterer en lokkende investeringsmulighed for dem, der er på udkig efter alternativer midt i Pi Networks nedtur.

Pi-netværkets nedtur

Pi Networks nedtur skyldes en kombination af interne fejltrin og markedspres.

Projektet, som havde til formål at demokratisere kryptomining via en mobilapp, har været plaget af ubestemte udsættelser af sin åbne mainnet-lancering.

Det har givet næring til skepsis blandt brugere, som havde forventet et fungerende økosystem på nuværende tidspunkt.

Den 3. april kritiserede Pi Network Turkey, en fremtrædende samfundsfraktion, åbent teamets top-down-styring og hævdede, at det forråder den decentraliserede vision, som de skrev sig op til.

Klager over uklare økonomiske detaljer og et kedeligt DApp-økosystem har kun forstærket kløften.

Tokenens markedsydelse afspejler denne uro. Ved at handle omkring $0,50 er Pi sunket til rekordlave niveauer, med et fald på 14 % på en enkelt dag, hvilket signalerer et tab af investorernes tro.

Meget af dette prisfald kan spores tilbage til token-oplåsninger, som oversvømmer markedet med nyt udbud.

I denne måned skal cirka 120 millioner PI-tokens – til en værdi af $62 millioner – cirkulere, med yderligere 1,54 milliarder planlagt til frigivelse i løbet af det næste år. En sådan fortynding har knust prisen og efterladt lidt plads til genopretning på kort sigt.

På trods af nogle glimt af håb er udsigterne stadig dystre.

Tekniske diagrammer afslører et faldende wedge-mønster og bullish divergens i indikatorer som MACD, hvilket antyder en mulig optur.

Pi Network prisdiagram fra TradingView

Iagttagere som Bearded Hippy på X bemærker, at selv Binance, der er kendt for at notere spekulative tokens, har holdt sig væk fra Pi med henvisning til gennemsigtighedsproblemer.

Med truslen om et kæmpe antal “unfollows” og negative app-anmeldelser tyder Pi Networks problemer på, at det måske rider på Web3-hypen uden at levere håndgribelig værdi.

Bitcoin Pepe udgør en alternativ investeringsmulighed

Mens prisen på Pi Network falder, tilbyder Bitcoin Pepe (BPEP), en Layer-2-løsning til Bitcoin, en investeringsmulighed for kryptoinvestorer, der ønsker at blande skalerbarhed med memecoins’ legesyge tiltrækningskraft.

Ved at tilbyde øjeblikkelige transaktioner og ubetydelige gebyrer – svarende til Solanas effektivitet – introducerer Bitcoin Pepe PEP-20-standarden, der muliggør oprettelse af memecoins på Bitcoins blockchain.

I øjeblikket er det i fase 8 af sit 30-fasers forsalg, og har rejst $6.030.130, med tokens prissat til $0,0295 og indstillet til at stige til $0,031 i den næste fase.

Projektets tokenomics styrker dets appel.

Med et samlet udbud på 2,1 milliarder BPEP-tokens er halvdelen afsat til forsalget, hvilket sikrer samfundets ejerskab, mens resten understøtter belønninger for staking, likviditet, udvikling, markedsføring og reserver.

Denne gennemtænkte fordeling understøtter en køreplan, der lover en indbygget decentral børs, en NFT-markedsplads og staking-incitamenter – funktioner, der er klar til at drive adoption og værdi over tid.

Mens Pi vakler under vægten af brudt tillid, lokker Bitcoin Pepes forsalg som en chance for at dreje mod et projekt med et solidt fundament og en vision for vækst i det udviklende kryptolandskab.

For investorer, der er brændt af Pi’s ustabilitet, tilbyder BPEP’s klarhed og ambition et forfriskende skift.

Med et erfarent team af web3-eksperter, herunder Nate Sherrod og Collin Ford, hvis erfaring giver troværdighed, i spidsen lægger Bitcoin Pepe vægt på inddragelse af samfundet og gennemsigtig kommunikation, hvilket står i skarp kontrast til Pi Networks problemer.

Hvis du er interesseret i Bitcoin Pepe-forsalget, så kan du besøge den officielle forsalgsside her.