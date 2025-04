Bitcoin Pepe-prisprognose: Bør du købe BPEP efter ETH-problemerne?

Ethereum (ETH), den næststørste kryptovaluta målt efter markedsværdi, går fortsat turbulente tider i møde med et prisfald midt i den generelle usikkerhed på markedet.

I øjeblikket handles ETH til ca. $1.796, hvilket er et fald på 18 % i løbet af de sidste 30 dage og langt fra det højeste niveau nogensinde på over $4.800, som blev nået i november 2021.

Analytikerne forudser, at Ethereum vil blive udsat for yderligere vanskeligheder.

Men kunne Ethereums problemer udgøre en købsmulighed for de investorer, der kigger på nye projekter som Bitcoin Pepe?

Her er en Bitcoin Pepe-prisprognose, da en analytiker deler de potentielle udsigter for ETH.

ETH-problemerne bliver dybere efter prisen falder til knap $1.700

Ethereums negative afkast i 2025 uddyber den råddenskab, der har fået den til at falde med næsten 50 % det seneste år.

Selvom dette afspejler en bredere turbulens på kryptomarkedet, har ETH’s underpræstation i forhold til Bitcoin været åbenlys.

Det betyder, at den bedste altcoin under $1.800 efterlader den under et bemærkelsesværdigt nedadgående pres.

Makroøkonomiske faktorer, herunder inflationsbekymringer og skiftende investorstemning, kan skubbe ETH mod støtten under $1.500.

Kryptoanalytikeren Ali Martinez bemærkede for nylig, at ETH ikke kunne bryde de vigtigste modstandsniveauer, hvilket tyder på et potentielt fald til $1.100. Ethereum-hvalerne er også faldet med 10% i den seneste måned.

Men for de kryptofans, der målretter nye muligheder, kan ulempen være at opsnappe flere mønter.

Især altcoins og meme-mønter trives ofte, når store aktiver konsolideres, en baggrund, der resulterer i at projekter som Bitcoin Pepe stjæler opmærksomheden.

Hvad er Bitcoin Pepe?

Bitcoin Pepe (BPEP) er en ny meme-mønt, der vinder frem i forsalget. Detaljer på den officielle side viser, at denne udviklingsfase er eksploderet med over $6 millioner rejst indtil videre.

Interessant nok markedsfører Bitcoin Pepe sig selv som en blanding af Bitcoins sikkerhed og Solanas hastighed. Målet er at skabe en meme-fokuseret layer-2 løsning på Bitcoin blockchainen.

PEP-20-tokenstandarden understøtter mere end meme-mønter – teamet målretter decentrale applikationer (dApps) på OG-blockchain-netværket.

Bitcoin Pepe prisprognose

På trods af ETH og lignende kampe på det meste af kryptomarkedet, så er der en masse snak om, hvad den næste optur vil betyde.

Analytikerne peger på Bitcoins modstandsdygtighed som en vigtig indikator.

I øjeblikket er Bitcoin Pepe i fase 8 af 30 til en pris på $0,0295.

Prisen vil stige i løbet af forsalget, hvilket giver mulighed for at opnå en betydelig stigning før den sidste fase senere i kvartalet.

I betragtning af prisprognoser på 2x for ETH og BTC, så anslår analytikerne en potentiel 20x stigning efter lanceringen for virale projekter som BPEP.

Hvis Bitcoin Pepe afspejler de eksplosive stigninger for Pepe (PEPE) ved lanceringen eller Solana, da den steg fra under $10, så kan prognoserne på $1 i 2025 for BPEP og $5 i den næste cyklus være beskedne.

Men ligesom andre meme-projekter vil Bitcoin Pepe være afhængig af opmærksomhedsvalutaen og de generelle forhold på kryptomarkedet.

Det næste, der sker på markedet, bliver afgørende.

