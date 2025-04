Cardano- og Ethereum-priserne er fortsat på kant, mens Bitcoin Pepe stiger

Både de førende kryptoer og altcoins har været på en nedadgående trend i de seneste måneder midt i Trumps aggressive handelspolitik. Med et frygtniveau på 24 er købere fortsat tøvende med at placere store investeringer på deres foretrukne tokens.

Alligevel har nye projekter som Bitcoin Pepe bevaret et opadgående momentum. Udover det makroøkonomiske kaos er memefans solgt på dens unikke infrastruktur og robuste vækstpotentiale. Ved at integrere meme-kulturen i Bitcoin-netværket får indehavere det bedste fra begge verdener.

Ethereum-prisen er fortsat under pres, idet køberne fortsat er på sidelinjen

Ethereum-prisen er fortsat i en nedadgående tendens, da makroøkonomisk usikkerhed holder køberne på sidelinjen. Ifølge SoSoValue havde de 9 største Ethereum-spot-ETF’er ingen daglige nettotilstrømninger mandag. Den ramte et toårigt lavpunkt, før den slettede nogle af disse tab for at handle til $1.573 i skrivende stund.

På kort sigt vil intervallet mellem $1415 og $1750 være værd at holde øje med, da et korrigerende comeback er sandsynligt. Men så længe altcoinen forbliver under det 20-dages EMA, så har bjørnene fortsat kontrollen.

Ethereum prisdiagram fra TradingView

Bitcoin Pepes infrastruktur sikrer store gevinster under og efter forsalget

Bitcoin Pepe har fanget kryptoentusiasternes opmærksomhed og giver mulighed for at blive kryptomillionær under og efter forsalget. Ved at integrere den ultra-populære meme-kultur med Bitcoins sikkerhed har meme-elskere endelig fået det, de altid har savnet. Bitcoins uovertrufne sikkerhed og pålidelighed, Solanas transaktionshastighed og lavere gebyrer skaber tokenet.

På ca. 8 uger har Bitcoin Pepes tidlige brugere allerede sikret sig 33,8 % i kumulative gevinster, og 7 faser er allerede udsolgt. Ved afslutningen af de 30 faser vil de langsigtede ejere have akkumuleret op til 311,4 % i fortjeneste.

Desuden giver den unikke infrastruktur og viralitet mulighed for op til 100 gange vækst, når den kommer på de offentlige markeder i 2. kvartal. Det betyder, at de første brugere, der købte BPEP-tokenet til den oprindelige pris på $0,021, vil se deres relativt lave kapitalinvestering vokse til millioner i løbet af relativt kort tid. Skynd dig at købe Bitcoin Pepe her.

Et symmetrisk trekantmønster peger på interval-bundet handel i Cardano-prisen

Cardano prisdiagram fra TradingView

Cardano-prisen slettede nogle af tabene fra den foregående session, da den faldt til sit laveste niveau siden november 2024. På trods af det korrigerende rebound forbliver det inden for en symmetrisk trekant; hvilket indikerer et tovtrækkeri mellem bjørnene og tyrene.

Desuden handler altcoin stadig under de 20- og 50-dages EMA’er, hvilket signalerer, at den ikke er ude af skoven endnu. Da det makroøkonomiske kaos fortsætter, vil Cardano-prisen sandsynligvis møde modstand omkring $0,6542 på kort sigt. På den nedre side vil det laveste niveau på fire måneder på $0,5136 sandsynligvis byde på stabil støtte. Et yderligere fald vil få bjørnene til at målrette den nedre zone på $0.4587.

