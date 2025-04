CartelFi-forsalget går live i dag, hvor de første investorer målretter et afkast på 300 %

Den samlede markedsværdi for kryptovaluta er faldet til $2,4 billioner, et fald på næsten 40 % fra højdepunktet i december 2024 på $3,9 billioner.

Denne kraftige nedgang understreger den voksende angst hos investorerne, som er udløst af stigende geopolitiske spændinger og økonomisk usikkerhed.

Udsalget afspejler et parallelt fald på de globale aktiemarkeder efter den amerikanske præsident Donald Trumps annoncering den 2. april af nye, omfattende toldsatser.

Trumps tiltag, der blev kaldt »befrielsesdagen«, pålægger import fra store handelspartnere, herunder Kina, EU, Indien og Japan, told på helt op til 54 %.

Med den forestående implementering har udsigten til en langvarig handelskrig fået investorerne til at afvise risici, hvilket har ført til omfattende kapitalflugt fra både aktier og kryptoaktiver.

Men selv midt i denne udbredte korrektion identificerer nogle investorer potentielle indgangspunkter.

En sådan mulighed ligger i CartelFi, et tidligt fase DeFi-projekt, der har til formål at revolutionere meme-møntinvesteringer ved at konvertere spekulative aktiver til afkastgenererende redskaber.

For dem, der er på udkig efter en langsigtet opside midt i blodbadet, så fremstår CartelFi som en anderledes satsning, der er værd at holde øje med.

Hvad er CartelFi?

CartelFi positionerer sig som en disruptiv kraft i krydsfeltet mellem memer og decentral finansiering og tilbyder en løsning på en langvarig modsigelse i krypto: valget mellem meme-mønter med høj risiko og høj belønning og stabiliteten i udbyttegenererende DeFi-protokoller.

Gennem specialiserede likviditetspuljer, der er skræddersyet til memes, omdanner CartelFi det, der typisk ville være inaktive spekulative aktiver, til produktiv kapital.

Denne model gør det muligt for investorer at bevare eksponeringen for meme-mønters massive opadgående potentiale, mens de tjener afkast, der traditionelt er forbundet med mere seriøse DeFi-spil.

Protokollens automatiske tilbagekøbs- og forbrændingsmekanisme, der finansieres af op til 100 % af de opkrævede gebyrer, tilføjer et deflationært pres, der er designet til at understøtte tokenværdien over tid.

Kartellet leverer “colombianske APY’er” og gør meme-mønterne til produktive kapitalaktiver.

Med meme-tokens til en værdi af milliarder af dollars, der ligger stille i tegnebøgerne, ser CartelFi en mulighed for at frigøre denne inaktive kapital.

Dens tese: Memes kan være andet og mere end stjerneskud – de kan også være pengestrømsaktiver.

Kan CartelFi knække koden?

Yield farming for meme-mønter har længe været et uhåndgribeligt koncept – meget eftertragtet, men aldrig udført med succes.

CartelFi kan være den første platform, der knækker koden.

I det nuværende DeFi-landskab betyder indtjening af udbytte typisk udbetaling af ustabile aktiver som PEPE eller DOGE og omfordeling til mere »ansvarlige« beholdninger – stablecoins, ETH eller blue-chip tokens – i likviditetspuljer, der leverer beskedne afkast, ofte ikke højere end 5-10% APY.

Hvad er problemet? Meme-indehavere er ofte tvunget til at sælge på uhensigtsmæssige tidspunkter og fastlåser tab eller trækker sig ud før et potentielt opsving.

Det efterlader en massiv ineffektivitet på markedet: titusindvis af milliarder dollars i meme-mønter, der står ubrugte hen og samler støv i brugernes wallets, mens indehaverne venter på den næste hype-cyklus.

Gennem skræddersyede likviditetspuljer designet til meme-aktiver tilbyder CartelFi højoktane APY’er – op til 300% på tokens som PEPE.

Der er også muligheder for konservative DeFi-brugere, herunder »normale« puljer med tocifrede afkast på stabile aktiver som USDC/USDT.

Men det virkelige trækplaster ligger i CartelFi’s meme-centrerede design: afkast uden at gå på kompromis med måneskinspotentialet.

CartelFis forsalgsoplysninger

CartelFi starter sit forsalg senere i dag, og giver de færste investorer en chance for at udnytte en struktureret 30-fasers salgsmodel.

I hver fase vil tokenprisen stige med 5 %, hvilket skaber et stærkt incitament til tidlig deltagelse.

Ifølge projektet vil købere, der deltager i den første fase, få en gevinst på over 300 %, når tokenet børsnoteres.

Da CartelFi sigter mod at gøre meme-mønter til udbyttegenererende aktiver, giver forsalget en mulighed for høj belønning for dem, der ønsker at komme ind i stueetagen i det, som teamet beskriver som det “første DeFi-projekt, der gør memes til pengemaskiner.”

