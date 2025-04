Hvorfor amerikanske operatører kunne blive tvunget til at nedbringe væksten i olieproduktionen

Salget på råoliemarkedet forventes at nedbringe tempoet i den amerikanske produktionsvækst, ifølge Rystad Energy.

De globale aktiemarkeder styrtdykkede til deres næstlaveste punkt siden 2020 efter den amerikanske præsident Donald Trumps 2. april meddelelse om at feje nye tariffer.

Handelsspændinger har resulteret i, at oliepriserne er faldet til det laveste i mere end fire år, da investorer frygter, at en komplet krig sandsynligvis vil decimere den globale efterspørgsel efter brændstoffet.

Rystad Energy forudser betydelige risici for amerikanske operatører i det nuværende prismiljø, hvilket potentielt tvinger dem til at begrænse deres produktionsvækst.

Matthew Bernstein, vicepræsident, nordamerikansk olie og gas hos Rystad Energy, sagde i en e-mailet kommentar:

Virksomhedens virkelighed for offentlige aktører betyder, at allerede beskeden vækst kan være i fare, hvis priserne forbliver tæt på $60 pr.

Oliepriser under break-even omkostninger

Rystad vurderer, at de nye “alt-in” breakeven-omkostninger for mange amerikanske oliespillere nu er over $62, hvilket inkluderer højere forhindringssatser, udbyttebetalinger og omkostninger til gældsservice.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolie på New York Mercantile Exchange på $60,85 pr. WTI er benchmarkprisen for amerikansk råolie.

Produktionsvækst i de nedre 48 stater i USA er allerede usandsynlig uden for Perm-bassinet.

Hvis oliepriserne forbliver lave, vil en afmatning i Perm, landets mest produktive oliebassin, føre til et fald i produktionsvæksten i 2025, sagde Bernstein.

I ugen, der sluttede den 28. marts, var olieproduktionen i de nedre 48 stater 13,138 millioner tønder om dagen, ifølge Energy Information Administration.

Svært at opretholde forretningsmodellen

Når priserne falder under det ovennævnte niveau, bliver den forretningsmodel, som amerikanske olieproducenter har brugt i de sidste mange år, meget sværere at opretholde, ifølge Rystad.

“Dette betyder, at en kombination af kortsigtede aktivitetsniveauer, investorudbetalinger eller lagerbevaring skal ofres for at forsvare marginer,” sagde Bernstein.

Mens forskellige virksomheder har forskellig følsomhed over for ovenstående faktorer, vil aktivitet og produktion være mest truet.

Ledelsesteams havde svært ved at operere i det usikre miljø, som det politiske piskesmæld skabte, selvom ståltariffernes effekt på brøndomkostningerne i 2025 kan være relativt begrænset.

Størstedelen af ​​den forventede stigning i olieproduktionen i det kontinentale USA (eksklusive Alaska og Hawaii) for indeværende år forventes at stamme fra Permian Basin, en produktiv olieproducerende region, der spænder over dele af Texas og New Mexico.

Denne regions betydelige reserver, kombineret med fremskridt inden for bore- og udvindingsteknologier, har positioneret den som en vigtig drivkraft for amerikansk olieproduktion.

Perm dynamik

Mens andre olieproducerende regioner i landet kan opleve en vis vækst, forventes deres samlede bidrag at blive overskygget af Permians ekspansion.

Denne koncentration af vækst i et enkelt bassin understreger dens betydning for udformningen af ​​det amerikanske energilandskab og fremhæver dens rolle i at opfylde nationens energibehov.

Selvom Permian Basin tilbyder de mest kommercielt levedygtige break-even-priser, bringer løftet om højt udbytte fra Exploration and Production (E&P) virksomheder bassinets vækstpotentiale i fare.

Dette gælder især for operatører med mindre rentabelt areal.

Offentlige midcap-selskaber, der opererer i Permians Delaware-bassin, er særligt sårbare, hvis oliepriserne forbliver omkring de lave $60s i en længere periode, ifølge Rystad Energy.

Disse operatører står over for høje brøndomkostninger og stejle produktionsfald i det første år.

De skal også opfylde betydelige krav til kapitalafkast. Derudover opererer de i et miljø, hvor store virksomheder allerede har konsolideret størstedelen af ​​det mest rentable varelager, bemærkede Bernstein.