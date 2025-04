Den globale luksusindustri forbereder sig på sin længste nedtur i mere end to årtier, da Donald Trumps omfattende nye toldsatser giver anledning til bekymringer om en verdensomspændende recession.

Håbet om, at velhavende amerikanere kan støtte den kæmpende sektor, svinder, med Wall Street-analytikere, der advarer om glidende salg og overskud på tværs af 400 milliarder dollars om året-industrien.

Europæiske lande, der er hjemsted for størstedelen af ​​luksusmærker, står over for en told på 20 % på eksport til USA.

Varer fra Storbritannien og Schweiz er blevet ramt af henholdsvis 10% og 31% tariffer, hvilket sender chokbølger gennem bestyrelseslokaler fra Paris til Genève.

Bernstein-analytiker Luca Solca har kraftigt nedjusteret sin prognose for det globale luksussalg og forudser et fald på 2 % i år i stedet for den tidligere forventede vækst på 5 %.

Hvis det realiseres, vil dette markere sektorens mest langvarige krise siden begyndelsen af ​​2000’erne.

“Usikkerhed og den sandsynlige fortsatte rutsjetur på aktiemarkederne skaber en selvopfyldende profeti: en global recession,” advarede Solca i en note til kunderne.

Velhavende forbrugere strammer pengepungen, mens markederne vælter

Mens de nye toldsatser vil øge omkostningerne for importerede luksusvarer i USA, er den større trussel potentialet for en alvorlig global nedtur og skarpe korrektioner på finansmarkederne.

Forbrugere med høj nettoværdi er typisk mere isolerede fra recessioner, men vedvarende tab i deres investeringsporteføljer kan få dem til at skære ned på skønsmæssigt forbrug.

Solca forventer nu, at sektorens gennemsnitlige indtjening før renter og skat vil falde med mellem 4% og 6% sammenlignet med 2024-niveauer.

Luksusmærker kan dog være bedre positioneret end massemarkedsvirksomheder til at håndtere tarifchokket.

De fleste luksushuse producerer i Europa frem for Asien, og de har længe navigeret med eksportafgifter til USA.

Nogle industriinsidere mener, at de trinvise omkostninger kan være håndterlige.

Selvom de nye takster stables oven på eksisterende told, kan indvirkningen på prisfastsættelsen være relativt lille.

Da tariffer anvendes på engrosprisen – generelt omkring 20% ​​af detailprisen – kunne mærker opveje stigningerne ved at hæve priserne med mindre end 4%, ifølge Solca.

Dette er lavere end de sædvanlige 5% til 7% årlige prisstigninger, som mange luksusmærker har gennemført i de seneste år.

Hvorfor Richemont og Hermes skiller sig ud

Blandt luksussektoren skiller Cartier-ejeren Richemont og den franske luksusgigant Hermes sig ud som aktier med potentiale til at klare stormen godt, siger analytikere på grund af deres stærke brand equity og prisfastsættelse.

Oliver Chen, en analytiker hos TD Cowen sagde, at hans topvalg i luksussektoren er det schweiziske konglomerat Compagnie Financière Richemont, ejeren af ​​Cartier, Van Cleef & Arpels og Montblanc.

Chen sagde, at smykker kunne vise sig at være en mere modstandsdygtig kategori på kort sigt, og fremhævede, at Cartier og Van Cleef ikke har hævet priserne så aggressivt som andre luksusmærker i løbet af de sidste to år, hvilket har bevaret et “stærkt pris-til-værdi-forslag.”

Den tilbageholdenhed kan skabe plads til prisstigninger ned ad linjen.

Richemont-aktierne, der er noteret på den schweiziske børs, er faldet med mere end 12 % i de seneste fem dage.

Citi’s Thomas Chauvet bakker også op om Richemont og nævner dets rendyrkede fokus på luksus som en styrke, der bør understøtte prisfastsættelse.

Han anbefaler på samme måde Hermès og påpeger, at mærket nyder godt af lavere eksponering over for salg i USA sammenlignet med andre luksusfæller.

Hermès-aktierne forbliver dyre, men handles til 46,7 gange den forventede indtjening for de næste 12 måneder.

Richemont handler derimod til mere beskedne 20,4 gange. Begge aktier handler dog under deres respektive femårige gennemsnit på 50 for Hermès og 23,8 for Richemont.

Jefferies-analytikere mener, at Hermès er godt positioneret til at klare sig bedre end sine konkurrenter, delvist takket være dens overlegne prisfastsættelsesevne.

I et forskningsnotat beskriver de det franske luksushus som et relativt sikkert tilflugtssted midt i et hårdere miljø for sektoren, hvor efterspørgslen er aftaget på det kritiske amerikanske marked siden midten af ​​februar og usikkerhed om Trumps foreslåede tariffer.

“Når vi ser ind i en meget usikker fremtid, fastholder vi en relativ præference for Hermès,” skriver analytikerne.

Jefferies forudser en organisk vækst i nettoomsætningen på 8,2% for virksomheden i første kvartal.