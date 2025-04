Bør du investere i Bitcoin Pepe efter BTC igen er tilbage over $82K?

Bitcoin steg til over $82.000 tidligt torsdag og førte an i et bredt funderet opsving på tværs af kryptomarkedet, efter at præsident Donald Trump ændrede kurs med hensyn til omfattende globale toldsatser – et træk, der udløste lettelsesrally i både aktier og digitale aktiver.

XRP og Ether (ETH) førte an i stigningen blandt de største tokens med en stigning på 12 % hver, mens Cardanos ADA, BNB Chains BNB, Solanas SOL og Dogecoin (DOGE) steg med helt op til 10 %.

Opsvinget kommer efter en hård start på ugen, hvor Bitcoin kortvarigt faldt til næsten $75.000.

Comeback opsvinget hos Bitcoin hjælper også med at skabe interesse for nye projekter som Bitcoin Pepe.

Mens investorer leder efter muligheder i den aktuelle markedsopgang, kan projekter forbundet med Bitcoins økosystem, især dem, der præsenterer differentierede værdiforslag, se øget interesse.

Trumps tarifpause giver næring til Bitcoin-opsving

Kryptovalutaer steg onsdag efter en meddelelse fra den amerikanske præsident Donald Trump, der rullede nogle toldbyrder tilbage, herunder også Kina.

I et indlæg på Truth Social afslørede Trump en 90-dages udsættelse af toldsatserne for de fleste lande og sænkede midlertidigt de gensidige toldsatser til 10 %, samtidig med at han hævede toldsatserne på kinesisk import til 125 % med øjeblikkelig virkning.

Bitcoin, som havde handlet omkring $77.000 i store dele af den amerikanske handelssession, sprang til over $81.000 – hvilket er en gevinst på 5,5 % i løbet af de sidste 24 timer.

Store altcoins fik endnu større stigninger. XRP, Solana’s SOL, Avalanche’s AVAX, Chainlink’s LINK, Hedera’s HBAR og SUI fik alle tocifrede procentvise gevinster.

Ethereum steg med 8 % til $1.600 i samme periode.

De amerikanske aktiemarkeder reagerede også positivt. Nasdaq steg med 12 %, mens S&P 500, anført af tech-aktier, steg med over 9 % i løbet af dagen.

Hvorfor hjælper et Bitcoin-opsving Bitcoin Pepe?

Bitcoins prisbevægelser sætter ofte tonen for det bredere marked for kryptovaluta, hvor altcoins og meme-mønter typisk følger deres føring.

Meme-mønter, kendt for deres lave adgangsomkostninger og brede tilgængelighed, har en tendens til at tiltrække større detailinteresse under Bitcoin-opsving.

Bitcoin Pepe er positioneret som den eneste Bitcoin meme ICO, og kunne vinde ud af denne dynamik i betragtning af dens tilknytning til den bedste kryptovaluta.

Som den første meme-centrerede Layer 2-løsning bygget på Bitcoin, kombinerer den Bitcoins solide sikkerhed med skalerbarhedsfunktioner, der ligner Solana.

Bitcoin Pepe-forsalget har hurtigt vundet indpas og er gået gennem de første syv stadier med stor investorinteresse.

Bitcoin Pepes forsalg

Bitcoin Pepe sprøjter meme-kultur ind i Bitcoin-økosystemet.

Det introducerer PEP-20-tokenstandarden, som giver investorer mulighed for at lancere meme-mønter direkte på Bitcoin-netværket.

Projektets oprindelige BPEP-token får stor investoropmærksomhed med over 6,3 millioner dollars indsamlet inden for få uger efter lanceringen af forsalget.

Forsalget er struktureret over 30 faser og har trinvise prisstigninger på ca. 5 % pr. fase.

Fra $0,021 er BPEP steget til $0,0295 i fase 8, og den næste fase skal bringe den op på $0,031.

De første investorer sidder allerede på en gevinst på over 30 %.

Tokenet forventes at nå 0,0864 $ ved afslutningen af forsalget, hvilket indebærer potentielle gevinster på over 300 % for de første deltagere.

Med solide fundamentals, voksende investorinteresse og understøttende markedsforhold, så ser Bitcoin Pepe ud til at være godt positioneret til at fange opsiden i den næste del af kryptomarkedsopsvinget.