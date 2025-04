Den amerikanske præsident har underskrevet en kryptorelateret lov om at annullere IRS-politikken, der påvirker de decentraliserede finansprotokoller (DeFi).

Især vil lovgivningen ophæve IRS-politikken, der kræver skatteindberetning fra DeFi-platformene.

Flytningen repræsenterer en vigtig milepæl i kryptoregulering.

Sådanne udviklinger positionerer projekter i de tidlige faser som Bitcoin Pepe (BPEP) til fremragende præstationer i de kommende tider.

Kongressen ændrer IRS-politikken rettet mod DeFi-protokoller

Donald Trump underskrev den første lov om kryptovaluta og ophævede IRS’ regel, der krævede skatterapportering fra DeFi-økosystemer.

Den omstødte regel pålagde kryptomæglerfirmaer, herunder decentrale netværk, at indsamle kundedata og dele dem med skattemyndighederne, hvilket gik imod kryptomarkedets kerneetik.

I mellemtiden kommer dette, da de republikanske lovgivere Mike Carey og Ted Cruz tidligt i 2025 indgav en resolution om at annullere reglen, som har hæmmet innovationen i kryptovalutaområdet.

Senatet støttede resolutionen gennem afstemningen i marts, før huset godkendte den.

I mellemtiden krævede proceduren Senatets endelige godkendelse, før den ankom til Trumps skrivebord.

Repræsentant Carey deltog i underskriftsceremonien for at fejre, at det første kryptolovforslag nogensinde blev til lov.

Trump fastholder sin kryptovenlige holdning

Ophævelsen matcher Trumps pro-krypto dagsorden.

Den amerikanske præsident støttede krypto gennem sine kampagner, og lovede at gøre USA til et globalt knudepunkt for kryptovaluta-innovation.

SEC lancerede en føderal kryptotaskforce efter Trumps indsættelse for at prioritere innovationen af de digitale aktiver.

Han pålagde regeringen at etablere en længe ventet strategisk Bitcoin-reserve for at hjælpe USA med at oplagre det digitale flagskib.

Den nye amerikanske ledelse erklærede, at Biden-administratoren pressede IRS-reglen uden tilstrækkelig offentlig feedback.

Trumps team mener, at politikken overså decentraliseret teknologi til at drive global innovation.

I mellemtiden vil regeringen lancere en ny reguleringsramme efter at have ophævet IRS.

Fællesskabet forventer en mere inkluderende tilgang, der balancerer overholdelse af skattelovgivning, national sikkerhed og teknologiske fremskridt.

Alt er på plads for Bitcoin Pepes overpræstation

