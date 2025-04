Bitcoin Pepe-forsalg sælger hurtigt ud, da Trumps tarifpause sender kryptoerne i vejret

Bitcoin Pepe-forsalget tager fart, efterhånden som kryptomarkedet stiger efter den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at sætte tarifferne på pause.

Investorerne skynder sig at deltage, og er tiltrukket af projektets innovative funktioner og løftet om betydelige afkast.

Med markedet, der viser tegn på bedring efter ugers usikkerhed, ser mange Bitcoin Pepe som en god investeringsmulighed i et revitaliseret kryptolandskab.

Kryptomarkedet vender tilbage efter Trumps tarifpause

Trumps meddelelse om en 90-dages tarifsuspension har antændt en kraftig optur på tværs af finansmarkederne.

Kryptovalutaerne har vist sig at være de bedste i denne lettelsesbølge.

Bitcoin (BTC) er steget til over $83k efter nyheden, mens Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) og Solana (SOL) har haft stigninger på over 12 % i samme periode.

De første toldtrusler havde tidligere trukket både krypto- og aktiemarkederne ned og skabt udbredt uro.

Nu har pausen fjernet dette pres og udløst en bølge af optimisme blandt investorerne.

Zach Pandl, forskningschef hos Grayscale Investments, hævder, at dette miljø favoriserer kryptovalutaer som en sikring mod dollarsvaghed og stigende inflation.

Ud over at katapultere etablerede kryptovalutaer har dette markedsopsving skabt grobund for større interesse for nye projekter som Bitcoin Pepe (BPEP).

Bitcoin Pepe rider med på krypto optimismebølgen

Bitcoin Pepe (BPEP) blander den virale appel fra meme-kulturen med banebrydende blockchain-teknologi.

Projektet introducerer en “Meme Layer-2”-løsning til Bitcoin, der muliggør øjeblikkelige transaktioner og gebyrer på næsten nul. Dets PEP-20-tokenstandard giver brugerne mulighed for at skabe meme-mønter på Bitcoins berømte sikre netværk.

Det er i øjeblikket i forsalgsfasen, som er i sin ottende fase ud af i alt 28 forsalgsfaser.

Indtil videre er prisen på BPEP-tokenet steget med 40,5 % og vil fortsætte med at stige til den endelige pris i forsalgsfasen på $0,0784. I den næste forsalgsfase forventes tokenprisen for eksempel at stige med yderligere 5,1 % til $0,031.

Køreplanen, der strækker sig over seks faser, kulminerer i en decentraliseret udveksling (DEX), der er skræddersyet til meme-handel på Bitcoin.

Efter at have rejst over $6,51 millioner er forsalget snart udsolgt, hvilket forstærker behovet for køberne.

Det er især Bitcoin Pepes fusion af Bitcoins pålidelighed med Solana-lignende effektivitet, der får den til at skille sig ud.

I takt med at kryptomarkedet genvinder fodfæstet, tilbyder Bitcoin Pepe en ny mulighed for porteføljediversificering. Kombinationen af innovation og timing positionerer den som en potentielt lukrativ investering i dagens opsving på markedet.

Investorer ser Bitcoin Pepes Layer-2-teknologi og meme-drevne appel som en unik mulighed.

Med et skyhøjt kryptomarked, og Bitcoin og Solana, der genvinder deres opadgående momentum, så kunne de, der er på udkig efter den bedste kryptovaluta at investere i i øjeblikket, prøve Bitcoin Pepe (BPEP) forsalget.