Bitcoin Pepe tager fart, mens BCH og SOL svæver

Bitcoin Cash, Solana og Bitcoin Pepe laver bølger på kryptomarkedet og udstikker hver sin vej med forskellige styrker.

Her er prispræstationen for disse førende altcoin, og hvorfor Bitcoin Pepes forsalg vender hovederne lige nu.

Bitcoin Cash: tyrene rider med på en 15 % bølge

Bitcoin Cash (BCH) er i vælten og er steget med 15 % i den forgangne uge for at nå op på $352 ifølge CoinGecko-data.

Dens markedsværdi ligger på $6,7 milliarder, hvilket placerer BCH blandt de mest vindende.

I løbet af de sidste 24 timer er BCH steget med 10 %, hvilket overgår mange andre valutaer, og handelsvolumen er steget med 15 % til $239 millioner. Midt i de større stigninger sigter tyrene mod 400 dollars, et niveau, der føles inden for rækkevidde i betragtning af momentum.

BCH’s tiltrækningskraft ligger i dens rødder som en Bitcoin- fork med fokus på hurtigere og billigere transaktioner. Bitcoins stigning til over $84k skaber en bemærkelsesværdig stemning i Bitcoin Cash-samfundet. Disse positive udsigter stemmer overens med potentialet for BTC til at genteste $100 på kort sigt.

Hvis denne trækkraft holder, kan BCH teste $400-mærket og potentielt udvide gevinsterne til en ny forsyningsmur.

Solana: Hvad sker der, hvis SOL rykker tilbage over $130?

Solana (SOL) spiller med musklerne, genvinder $130 og handles til $132,37 ved sidste tjek på CoinGecko.

Dette er en stigning på 7 % på 24 timer og 11 % i løbet af ugen, hvilket har bragt markedsværdien op på $67 milliarder. I mellemtiden lå handelsvolumen på $4,6 milliarder, et beskedent spring, der signalerer stærk interesse.

Solanas Layer 1-blockchain er bygget til hastighed og lave omkostninger, hvilket gør den til et knudepunkt for decentral finansiering, meme-mønter og NFTS. Solanas pris lå tæt på $130, men altcoinen kan prale af et ATH på $293 den 19. januar 2025.

SOL’s tur over $130 vil åbne tyrene for højdepunkter på $150 og potentielt $200.

Bitcoin Pepe: meme-drevet layer 2

BCH og SOL er etablerede altcoins på kryptomarkedet.

Investorerne er dog på udkig efter potentielle perler. Bitcoin Pepe (BPEP), en memecoin, der er et lag på Bitcoins blockchain som en Layer 2-løsning, får bemærkelsesværdig interesse.

Projektet har til formål at blande BTC’s sikkerhed og Solanas netværkshastighed. Resultatet er et mememøntprojekt, der kunne drage fordel af både BTC og SOL. I øjeblikket har Bitoin Pepe-forsalget indtil videre rejst $6,5 millioner.

Tokens er prissat til et kæmpe kup på $0,0295.

Med et forsalg, der tager fart, og analytikere, der antyder et krypto-uptick, udnytter BPEP Bitcoins brand, mens de læner sig op ad Solana, og det kan være det rette tidspunkt at købe.

Især Bitcoin Pepes succes i forsalget sætter BPEP i en god position til en eksplosion efter lanceringen. Hvis teamet lever op til køreplanen, og markedsforholdene stemmer overens, kan BPEP være en af de vigtigste tokens at holde øje med i 2025.

