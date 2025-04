Er Bitcoin Pepe værd at eje på trods af tarif-panikken?

Bitcoin har konsolideret sig inden for et snævert interval i de seneste uger, midt i frygten for, at Trump-tariffer skubber den amerikanske økonomi ind i en recession.

Eksperter, herunder Whartons Jeremy Siegel, tror dog fortsat på, at Federal Reserve vil sænke sin ledende rente yderligere i 2025.

Og når det først sker, vil kryptomarkedet som helhed sandsynligvis genoptage sin opadgående kurs, da lavere kurser har en tendens til at være positive for risikoaktiverne.

Faktisk, når den amerikanske centralbank sænker renten yderligere, så vil titaner som BTC, såvel som kommende meme-mønter som Bitcoin Pepe drage fordel af dette.

Trumps holdningsskift kunne gavne Bitcoin Pepe

Mens de nye toldsatser og en efterfølgende handelskrig har ramt de amerikanske aktier hårdt i de seneste uger, mener eksperter fortsat, at præsident Trump vil bruge dem til at forhandle bedre handelsaftaler på plads med sine allierede.

Faktisk annoncerede Det Hvide Hus for nylig en 90-dages pause i alle gensidige toldsatser undtagen dem over for Kina.

Det gav markedet mere tillid til, at toldsatserne sandsynligvis ikke er kommet for at blive.

Hvis det viser sig at være sandt, og den nye regering ændrer kurs i forhold til implementeringen af de nye toldsatser, kan det bane vejen for, at den amerikanske centralbank sænker renten yderligere i 2025.

Det vil gøre obligationer og opsparingskontoer mindre attraktive og potentielt skubbe kapital over i risikoaktiver som Bitcoin Pepe.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Bitcoin Pepe, skal du klikke her for at besøge dens hjemmeside nu.

Bitcoin Pepe: stor opside venter forude

Bortset fra den makroøkonomiske medvind er der meget, der er specifikt for Bitcoin Pepe selv, som gør det værd at eje meme-mønten i 2025.

Til at begynde med er Bitcoin Pepe i øjeblikket i forsalg. Så den er ikke blandt en lang liste af meme-mønter, der allerede har haft deres øjeblik i solen.

Den eksplosive vækst i den tidlige fase, som typisk er forbundet med meme-mønter, der bryder igennem, er endnu ikke sket for Bitcoin Pepe, hvilket betyder, at dens forsalgsfase er et af de få vinduer, der giver mulighed for at etablere en meningsfuld position forud for et potentielt voldsomt opsving.

Bitcoin Pepe er ikke engang blevet noteret på en kryptobørs indtil videre.

Når det sker, vil den være meget mere tilgængelig for globale investorer, og med større interesse kan prisen derfor stige betydeligt i de kommende måneder.

Forsalget er struktureret i 30 faser og har trinvise prisstigninger på ca. 5 % pr. fase.

Derudover koster Bitcoin Pepe kun $0,0295 i skrivende stund.

Tokenet forventes at nå $0,0864 ved afslutningen af forsalget, hvilket indebærer massive potentielle gevinster for de første deltagere.

Hvis du gerne vil dykke dybere ned i Bitcoin Pepe, før du beslutter dig for at investere i den eller ej, så bør du besøge projektets hjemmeside via dette link.