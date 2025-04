Bitcoin Pepe-momentummet vokser, da eksperter vælger BTC-stabilitet

Krypto-major forbliver under pres, da frygt forbliver den vigtigste følelse i kryptovaluta-området. Investorerne ser dog ud til at være optimistiske med hensyn til Bitcoin-genopretning baseret på dets stabilitet.

Samtidig vinder nye projekter med robust vækstpotentiale indpas, da meme-elskere flytter deres fokus fra meme-tokens, der er bygget på konceptet om en joke. Dette forklarer Bitcoin Pepe-succesen kun to måneder inde i forsalget. Som verdens eneste Bitcoin meme ICO er krypto-entusiaster begejstrede for dets koncept med at lancere meme-tokens på det pålidelige Bitcoin-netværk.

Ethereum-prisen er under pres, da investorerne vælger Bitcoin ETF’erne

Som den førende altcoin har Ethereum-prisen en tendens til at bevæge sig i takt med Bitcoins prisudvikling. Men da den førende krypto viser tegn på bedring, er Ethereum fortsat under pres og handler under 25- og 50-dages EMA’erne.

Ud over den makroøkonomiske usikkerhed er der også udfordringer i økosystemet, som tynger den store kryptovaluta. Efterfølgende registrerede ETH-spot-ETF’er daglige nettoudstrømninger på $5,98 millioner mandag sammenlignet med BTC-spot-ETF daglige indstrømninger på $1,47 millioner.

Data fra SoSoValue viser desuden en række daglige udstrømninger siden 25. marts. I løbet af denne tidsramme har der kun været tre sessioner med indstrømning og et tilfælde med nul strømninger. Mandag registrerede 7 ud af de 8 største ETH-ETF’er nulstrømme, og Fidelitys FETH rapporterede nettoudstrømninger på $7,78 millioner.

På kort sigt forventer jeg, at $1.415 forbliver en stabil støttezone. Mere specifikt vil intervallet mellem $1.515 og 25-dages EMA på $1.750 være værd at holde øje med. Desuden er tyrerne nødt til at tiltrække nok købere til at styrke Ethereum-prisen til 50-dages EMA på $1,972, hvis dens opsving skal holde.

Bitcoin Pepe blomstrer i fase 8, da investorerne skifter fokus fra de store spillere

To måneder inde i forsalget blomstrer Bitcoin Pepe’s forsalg, da entusiaster strømmer til for at samle BPEP-tokens til den nuværende overkommelige pris. Da de første 7 faser allerede er udsolgt, ligger projektet, der startede med en tokenpris på $0,0210, i øjeblikket på $0,0295 og forventes at nå $0,0864 ved afslutningen af det 30-fasers forsalg.

Da prisen stiger med ca. 5 % for hvert trin, har de tidlige brugere allerede sikret sig 33,8 % i kumulative gevinster. Når tokenet kommer på de offentlige markeder i 2. kvartal, vil de langsigtede indehavere have øget deres investering med 311,4 %. Desuden antyder dens infrastruktur og viralitet en vækst på 100 gange i de kommende måneder.

Denne nye aktørs tiltrækningskraft er i høj grad baseret på dens evne til at bringe meme-kulturen hjem til det pålidelige Bitcoin-netværk. Som verdens eneste Bitcoin meme ICO har den anvendt meme layer 2-løsningen for at give investorer mulighed for at lancere memecoins på det pålidelige netværk.

Desuden sikrer missionen om at “bygge Solana på Bitcoin”, at indehaverne får det bedste fra begge verdener: Bitcoins pålidelighed og Solanas hurtige transaktioner og lavere gebyrer. Da meme-elskere hopper på denne uimodståelige mulighed, har projektet allerede rejst over $6,6 millioner. Skynd dig og køb Bitcoin Pepe her.

Shiba Inu dumpet på grund af sin lave likviditet

Kryptoentusiaster ser frem til et opsving, efter at deres foretrukne aktiver klarede sig dårligt i årets første kvartal. Men tokens med lav likviditet som Dogecoin og Shiba Inu lider fortsat under, at investorerne vælger den stabile Bitcoin.

I løbet af de sidste 24 timer er prisen på Shiba Inu faldet med 1,375 som fremhævet på CoinMarketCap. Desuden viser et kig på det daglige prisdiagram, at det finder modstand langs den 25-dages EMA omkring $0,00001250.

Selv med et rebound forbi dette niveau forventer jeg, at meme-mønten fortsætter med at handle under det afgørende support-turn-resistance-niveau på $0,00001357, da købere fortsat tøver med at placere store indsatser på aktivet. På den nedre side er $0,00001025 indstillet til at tilbyde stabil støtte.

