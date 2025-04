OPEC modtager opdaterede produktionsnedskæringsplaner fra Irak, Kasakhstan og andre

Organisationen af ​​olieeksporterende lande meddelte onsdag, at den har modtaget reviderede planer fra medlemslandene Irak og Kasakhstan samt andre nationer i alliancen, der beskriver deres strategier for at gennemføre yderligere olieproduktionsreduktioner.

Disse nedskæringer har til formål at opveje den overproduktion, der er sket ud over de aftalte kvoter, som organisationen har fastsat i de foregående måneder.

Bevægelsen betegner OPEC’s forpligtelse til at opretholde stabiliteten på det globale oliemarked ved at sikre, at produktionsniveauerne stemmer overens med de forudbestemte mål.

Ved at tage fat på spørgsmålet om overproduktion og implementere korrigerende foranstaltninger sigter OPEC på at forhindre et overudbud af olie, som kan føre til et yderligere fald i priserne og negativt påvirke økonomierne i de olieproducerende nationer.

OPEC og dets allierede, herunder Saudi-Arabien og Rusland, har gennemført kraftige nedskæringer i olieproduktionen siden slutningen af ​​2022.

I øjeblikket tilbageholder kartellet tæt på 6 millioner tønder om dagen af ​​råolie fra markedet. Dette svarer til omkring 6 % af den samlede globale olieforsyning.

Disse nedskæringer inkluderer også en frivillig reduktion på 2,2 millioner tønder om dagen i produktionen fra otte OPEC+-lande, herunder Saudi-Arabien og Rusland.

Den opdaterede OPEC-kompensationsplan øger de månedlige produktionsnedskæringer, der nu spænder fra 196.000 tønder om dagen til 520.000 tønder om dagen, gældende fra denne måned til juni 2026, sagde kartellet i en officiel meddelelse.

Den tidligere plan havde lavere nedskæringer, der spænder fra 189.000 tønder om dagen til 435.000 tønder om dagen.

Oliepriser for at få støtte

Oliemarkedet vil blive yderligere understøttet, hvis de planlagte produktionsnedskæringer gennemføres fuldt ud.

Dette skyldes det faktum, at disse nedskæringer i vid udstrækning ville opveje den planlagte stigning i produktionen på 411.000 tønder om dagen fra andre OPEC+-medlemmer i maj.

Otte medlemmer af OPEC+-alliancen blev i et overraskende træk tidligere på måneden enige om at øge råolieproduktionen med 411.000 tønder om dagen i maj. Dette tyngede følelserne, og oliepriserne faldt som følge heraf.

Kartellet er planlagt til at begynde at afvikle sine frivillige produktionsnedskæringer på 2,2 millioner tønder om dagen fra april ved at øge produktionen med 135.000 tønder om dagen.

Markedet forventede også en lignende stigning i maj.

Eksperter sagde dog, at produktionsstigningen ville være minimal på grund af kompensationsplanerne for medlemslandene inden for OPEC+-alliancen.

I skrivende stund var prisen på Brent-råolie på den interkontinentale børs på 66,01 USD pr. tønde, en stigning på 2 % i forhold til forrige lukning.

Største overproducenter

Ifølge de kompensationsplaner, som OPEC offentliggjorde onsdag, er syv medlemmer – Saudi-Arabien, Rusland, Irak, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Kasakhstan og Oman – ansvarlige for nedskæringerne.

Algeriet er også inkluderet i tabellen, men har ikke et påkrævet snit. I maj skærer seks af de syv medlemmer i alt 378.000 tønder om dagen.

OPEC+ har revideret sin plan flere gange på grund af, at medlemslandene ikke overholder de aftalte produktionsnedskæringer.

Irak, OPEC’s største overproducent, har til hensigt at øge sine bestræbelser på at imødekomme sine kompensationsnedskæringer. Iraks råolietildelinger til kunder for maj-forsendelser er væsentligt lavere, ifølge en Reuters-rapport.

Tabellen i OPEC-pressemeddelelsen indikerede, at Irak og Kasakhstan har de største overproduktionsbeløb, der skal kompenseres for i juni 2026, med henholdsvis 1,93 millioner tønder om dagen og 1,3 millioner tønder om dagen.